Общество

вчера, 17:16

Влияние липецкого губернатора снизилось

38 2279
#рейтинг #губернатор
1
Влияние липецкого губернатора снизилось

К таким выводам пришло Агентство политических и экономических коммуникаций

АПЭК выпустил рейтинг влияния российских губернаторов за первый месяц этого года.

Липецкий губернатор попал в группу глав регионов со средним влиянием. Но, тем не менее, его рейтинг снизился сразу на несколько пунктов. Если в декабре прошлого года глава администрации Липецкой области занимал 52 место, то в январе 2018-го уже 59-ю.
38 2279
#рейтинг #губернатор
1

Комментарии (38)

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Да откуда рейтингу-то взяться

4 минуты назад
Губернатор наш всё время прячется. не видно его и не слышно, нам липчанам хочется узнать, выходит ли он на работу вообще или нет ?
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Рэ -рэ

59 минут назад
Нет никаких рейтингов у губернаторов,туфта чистой воды.
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Вопрос

вчера, 23:25
В чужом глазе я соринку разгляжу... А вот в своём и бревна не вижу... Может нам всем без исключения с себя начать!?
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Вопрос к "А вот":

вчера, 23:23
А вот, а что сделал ты хотя бы для своей семьи? Или хотя бы для себя лично? У тебя масштаб ответственности не как у губернатора. Конкретные твои заслуги перед собой?
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Что такое порядочность?

вчера, 23:19
Порядочность вопреки своим интересам будет поступать по совести. Пропитанная чувством справедливости, она дружна с совестливостью, честью и нравственностью. Она никогда никому не завидует. Наоборот старается радоваться чужим успехам, не стремится заполучить то, что уже кому-либо принадлежит, она честна и правдива. Порядочность осознает кратковременность жизни и спешит делать добро. Она с пониманием и состраданием относится к другим людям, проявляя при этом доброжелательность и отзывчивость.
ответить

Что такое порядочность?

вчера, 23:16
Когда сомневаешься, как поступить,  чтоб избежать бесчестия, поступай по совести, она всегда безошибочно укажет тебе благородный и порядочный путь.       Порядочность – это душевная чистоплотность. Порядочность – это способность не причинить вреда ни словом, ни делом, ни мыслью, никому, никогда, ни при каких обстоятельствах. Порядочный человек никогда не совершит бесчестный поступок,  могущий иметь для кого-либо, в том числе и себя лично, даже условно гипотетически негативные последствия.
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А вот

вчера, 23:14
Колхозан, - личный жополиз жулья и ворья объявился!
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Гость

вчера, 22:48
Ну,как напишут!!!!!!!!! Выше плинтуса никогда и не поднималось.
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народ

вчера, 22:47
Другой придет , ничего не изменится . Первым делом начнет обеспечивать себя и своих родных безбедной жизнью .
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1

вчера, 22:39
На Меня клоуны с детства влиять прикатили.
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