Влияние липецкого губернатора снизилось

К таким выводам пришло Агентство политических и экономических коммуникаций

АПЭК выпустил рейтинг влияния российских губернаторов за первый месяц этого года.



Липецкий губернатор попал в группу глав регионов со средним влиянием. Но, тем не менее, его рейтинг снизился сразу на несколько пунктов. Если в декабре прошлого года глава администрации Липецкой области занимал 52 место, то в январе 2018-го уже 59-ю.

