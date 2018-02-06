Общество
вчера, 17:16
Влияние липецкого губернатора снизилось
38 2279
К таким выводам пришло Агентство политических и экономических коммуникаций
АПЭК выпустил рейтинг влияния российских губернаторов за первый месяц этого года.
Липецкий губернатор попал в группу глав регионов со средним влиянием. Но, тем не менее, его рейтинг снизился сразу на несколько пунктов. Если в декабре прошлого года глава администрации Липецкой области занимал 52 место, то в январе 2018-го уже 59-ю.
Липецкий губернатор попал в группу глав регионов со средним влиянием. Но, тем не менее, его рейтинг снизился сразу на несколько пунктов. Если в декабре прошлого года глава администрации Липецкой области занимал 52 место, то в январе 2018-го уже 59-ю.
38 2279
Да откуда рейтингу-то взяться
Рэ -рэ
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