Общество
вчера, 17:11
Цены на молочные продукты расходятся на 22%
В условный набор вошли пачка масла, литр молока, по килограмму кефира, творога и сметаны.
Сегодня специалисты Агентства содействия развитию торговой деятельности провели мониторинг цен на молочную продукцию в 9-ти предприятиях торговли города Липецка.
В условный набор вошли пачка масла, литр молока, по килограмму кефира, творога и сметаны.
Минимальная стоимость условной “молочной корзины” сложилась на уровне 472,77 рубля. Максимальная составила 609,22 рубля.
Разница между минимумом и максимумом составила 136 рублей или 22,4%.
В условный набор вошли пачка масла, литр молока, по килограмму кефира, творога и сметаны.
Минимальная стоимость условной “молочной корзины” сложилась на уровне 472,77 рубля. Максимальная составила 609,22 рубля.
Разница между минимумом и максимумом составила 136 рублей или 22,4%.
Леха
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