Общество

вчера, 17:11

Цены на молочные продукты расходятся на 22%

5 734
#торговля #цены
3
Цены на молочные продукты расходятся на 22%

В условный набор вошли пачка масла, литр молока, по килограмму кефира, творога и сметаны.

Сегодня специалисты Агентства содействия развитию торговой деятельности провели мониторинг цен на молочную продукцию в 9-ти предприятиях торговли города Липецка.

В условный набор вошли пачка масла, литр молока, по килограмму кефира, творога и сметаны.

Минимальная стоимость условной “молочной корзины” сложилась на уровне 472,77 рубля. Максимальная составила 609,22 рубля.

Разница между минимумом и максимумом составила 136 рублей или 22,4%.
5 734
#торговля #цены
3

Комментарии (5)

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Леха

вчера, 22:55
Зато наш соловей заливается что в области все прекрасно. Коров импортных завезли, а своих куда дели?
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Дед

вчера, 22:13
Сметана один из самых популярных кисломолочных продуктов. Сегодня магазины предлагают нам сметану разной жирности, но молчат о том, что она давно перестала быть настоящей сметаной. Мы покупаем вещество похожее на нее и внешне, и по вкусу. Что же мы едим на самом деле? Животный жир, заменяют на растительный, молочный белок на соевый, а соя-то генно- модифицированная. Добавляется вкусовая добавка, и на прилавки. Сметана очень полезна, она очень быстро усваивается организмом, но касается это сметаны, приготовленной классическим способом, т.е. исключительно из сливок и закваски. А такую сметану сегодня на прилавках найти достаточно сложно. Как же проверить натуральность продукта? Очень просто, необходимо растворить чайную ложку сметаны в стакане кипятка. Подделка выпадет в осадок, а настоящая полностью растворится.
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Нюша

вчера, 20:05
Вано, если бы они на общественных началах сидели писали, то фиг бы с ними. Но они не хилую зарплатку получают. Занимаются как британские ученые фигней!
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Вано

вчера, 18:10
Вообще не понимаю для чего эти дармоеды переписывает цены. Народ и без них знает что и сколько стоит. Они что на эти цены хоть как то влияют. Ну переписали и что от этой переписи изменилось, да ничего. Пишите дальше балбесы
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Алкаш

вчера, 17:45
Брехня. В Липецке нет молочной продукции — только пальмовое масло. Даже бабушек с молочной продукцией гоняют.
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