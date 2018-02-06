Цены на молочные продукты расходятся на 22%

В условный набор вошли пачка масла, литр молока, по килограмму кефира, творога и сметаны.

Сегодня специалисты Агентства содействия развитию торговой деятельности провели мониторинг цен на молочную продукцию в 9-ти предприятиях торговли города Липецка.



В условный набор вошли пачка масла, литр молока, по килограмму кефира, творога и сметаны.



Минимальная стоимость условной “молочной корзины” сложилась на уровне 472,77 рубля. Максимальная составила 609,22 рубля.



Разница между минимумом и максимумом составила 136 рублей или 22,4%.