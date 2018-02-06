Спорт

вчера, 17:12

Голы на любой вкус. Видео, как «Металлург» пять раз огорчил вратаря «Тамбова-М»

1 541
#Футбол #"Металлург" #видео
Голы на любой вкус. Видео, как «Металлург» пять раз огорчил вратаря «Тамбова-М»

Видеообзор матча.

Загрузка плеера

Липецкий «Металлург» в своем втором контрольном матче зимой на базе в «Парусе» победил молодежную команду «Тамбова» - 5:0.

Предлагаем вашему вниманию видео обзор поединка. Смотрите, как форвард «сталеваров» Сергей Чернышов поразил ворота дальним ударом впритирку со штангой, а юный полузащитник Давид Галстян исполнил «шедевр», забросив мяч издали по красивой дуге «за шиворот» вратарю соперника.

Отчем о матче можно прочитать здесь, а комментарии тренеров увидеть тут и тут.

Сегодня «Металлург» продолжил подготовку к весенней части сезона, а 28 февраля команда отправится на сбор в Турцию.

1 541
#Футбол #"Металлург" #видео

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Чё то как-то

43 минуты назад
Ни х..кому не интересно
ответить

Еще в рубрике

«Чайка» продолжает пропускать по восемь голов
#"Чайка" #мини-футбол
1
«Чайка» продолжает пропускать по восемь голов

вчера, 21:11

Спорт
После удара коленом в голову «разговор» обычно заканчивается (ФОТО)
#Каратэ #кекусинкай
3
После удара коленом в голову «разговор» обычно заканчивается (ФОТО)

вчера, 16:44

Спорт
«Липецк-Индезит» все-таки прервал серию поражений (ФОТО)
#Волейбол #"Липецк-Индезит"
3
«Липецк-Индезит» все-таки прервал серию поражений (ФОТО)

04.02.2018 18:55

Спорт
Ушуисты Липецка в чемпионате ЦФО в среднем завоевали по полторы медали на брата (ФОТО)
#Ушу-таолу
4
Ушуисты Липецка в чемпионате ЦФО в среднем завоевали по полторы медали на брата (ФОТО)

04.02.2018 18:40

Спорт
«ЛГТУ-Липецк» на грани развала: в Казани – очередное поражение с двузначным счетом (ФОТО)
#Мини-футбол #"ЛГТУ-Липецк"
8
«ЛГТУ-Липецк» на грани развала: в Казани – очередное поражение с двузначным счетом (ФОТО)

04.02.2018 17:59

Спорт
В «Динамо» полторы сотни бойцов соревнуются по правилам древнего единоборства (ФОТО)
#Панкратион
1
В «Динамо» полторы сотни бойцов соревнуются по правилам древнего единоборства (ФОТО)

04.02.2018 14:15

Спорт