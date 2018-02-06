Голы на любой вкус. Видео, как «Металлург» пять раз огорчил вратаря «Тамбова-М»

Видеообзор матча.

Липецкий «Металлург» в своем втором контрольном матче зимой на базе в «Парусе» победил молодежную команду «Тамбова» - 5:0.

Предлагаем вашему вниманию видео обзор поединка. Смотрите, как форвард «сталеваров» Сергей Чернышов поразил ворота дальним ударом впритирку со штангой, а юный полузащитник Давид Галстян исполнил «шедевр», забросив мяч издали по красивой дуге «за шиворот» вратарю соперника.

Отчем о матче можно прочитать здесь, а комментарии тренеров увидеть тут и тут.

Сегодня «Металлург» продолжил подготовку к весенней части сезона, а 28 февраля команда отправится на сбор в Турцию.