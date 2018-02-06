Глава Липецка призвал привлечь к благоустройству города контингент ФСИН

Однако руководители муниципальных предприятий отмахиваются от татуированных рабочих рук.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка Сергей Иванов призвал подчиненных активно использовать труд так называемых пятнадцатисуточников на работах по благоустройству. Однако неожиданно встретил отпор руководителей муниципальных организаций.



Так, директоры МУП "Зеленхоз" и МБУ "Управление благоустройства Липецка" Александр Кулаков и Алексей Востриков заявили о том, что административно арестованные и те, кто приговорён к исправительным работам, плохие работники. В свою очередь, глава Липецка попросил руководителя городского центра занятости Олега Фирсова стать посредником между УФСИН по Липецкой области и муниципальными предприятиями.

