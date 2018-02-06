Общество

вчера, 16:15

Глава Липецка призвал привлечь к благоустройству города контингент ФСИН

28 1601
#ФСИН #благоустройство
1
Глава Липецка призвал привлечь к благоустройству города контингент ФСИН

Однако руководители муниципальных предприятий отмахиваются от татуированных рабочих рук.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка Сергей Иванов призвал подчиненных активно использовать труд так называемых пятнадцатисуточников на работах по благоустройству. Однако неожиданно встретил отпор руководителей муниципальных организаций. 

Так, директоры МУП "Зеленхоз" и МБУ "Управление благоустройства Липецка" Александр Кулаков и Алексей Востриков заявили о том, что административно арестованные и те, кто приговорён к исправительным работам, плохие работники. В свою очередь, глава Липецка попросил руководителя городского центра занятости Олега Фирсова стать посредником между УФСИН по Липецкой области и муниципальными предприятиями. 
28 1601
#ФСИН #благоустройство
1

Комментарии (28)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

злой обыватель

21 минуту назад
Гость, иди сам потрудись, придурок. Либо сам только как Иванов ищешь на чьём .ю в рай заехать, быдло колхозанно тупорылобездельное. Я своё на благо родины оттарабанил, бездельники и ворюги от власти.
ответить

фашист

вчера, 22:42
народ , ты про батьку помолчал быверхушек нахватались там всё хорошо тогда какого клюя енти богатее тута делають
ответить

фашист

вчера, 22:38
есть предложение лучше всем депутатам по лопате и пусть свои округа почистят вот и посмотрим кто самый заботливый и помнящий своих избирателей да олех пЯтрович а сынка ваш не желает снежок покидать или он уже прокурор в законе вот в тярбунах вас уже заждались барин проткнутый
ответить

народ

вчера, 22:36
15 суточники , всегда работали , подметали дворы и др. Что их на отдых закрыли , пусть хлеб отрабатывают . У Лукашенко , все работают , а кто не хочет , того сажали на хлеб и воду ! И это нормально .
ответить

212

вчера, 21:40
А что это дело, наш УФСИН масло съели, обувью кожаной обеспечены, теперь можно и снег почистить.
ответить

Гостья

вчера, 21:05
Что входит в исполнительные наказания? Кто их утверждает? Снег почистить- это за счастье, для любимого города!
ответить

Планета

вчера, 20:43
Посмотрите,что творят все эти "г" партии, усираются как бы им пробраться к власти. А мы? А мы смотрим на них и думаем, что делать?
ответить

ПРАВО

вчера, 20:35
Никто не имеет права, но только можно: убивать людей, доводить до самоубийства, гадить повсюду, обзывать людей, срать где попало- вот это можно!!!
ответить

Гость

вчера, 20:28
Злой обыватель, какой на хер труд, пойти и почистить снег, или в концлагере трудиться как наши деды.
ответить

Вовка Вовка

вчера, 20:24
Вовка, приезжай ко мне в деревню и помоги мне пенсионерке очистить снег
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Еще троих нелегальных торговцев выявили на улицах Липецка
#Стихийная торговля #проверки
6
Еще троих нелегальных торговцев выявили на улицах Липецка

вчера, 20:46

Общество
Авария на водопроводе в Липецке ликвидирована
#водопровод #авария
3
Авария на водопроводе в Липецке ликвидирована

вчера, 19:38

Общество
В Раненбургской Петропавловской пустыне освящены храмовый купол и крест
#монастырь #освящение
8
В Раненбургской Петропавловской пустыне освящены храмовый купол и крест

вчера, 18:04

Общество
Влияние липецкого губернатора снизилось
#рейтинг #губернатор
38
Влияние липецкого губернатора снизилось

вчера, 17:16

Общество
Цены на молочные продукты расходятся на 22%
#торговля #цены
5
Цены на молочные продукты расходятся на 22%

вчера, 17:11

Общество
В Липецкой области упала рождаемость
#рождаемость
14
В Липецкой области упала рождаемость

вчера, 16:58

Общество