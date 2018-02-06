В 2017 году в суд ушло 75 исков о защите прав потребителей

Суды во всех случаях вставали на защиту интересов граждан.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области в 2017 году направило в суд 75 исков о защите прав потребителей.

В их число вошли 36 исков о прекращении противоправных действий изготовителей, исполнителей услуг, продавцов в отношении неопределенного круга потребителей и 39 исков – в защиту прав конкретных потребителей. Как отметили в управлении, по всем рассмотренным искам требования потребителей удовлетворены.

Кроме того, через суд была прекращена деятельность 12 сайтов, которые через Интернет занимались незаконной продажей алкоголя.



Фото rostov-gorod.ru

