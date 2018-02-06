В Липецкой области за неделю гриппом заболел один человек, ОРВИ - более 6,7 тысяч

За прошедшую неделю в Липецкой области было зарегистрировано 6742 случая гриппа и ОРВИ. При этом гриппом заболел один человек.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет – 75,3% всех случаев за неделю. Показатели заболеваемости среди населения в целом ниже пороговых уровней на 4,4%. Уровень госпитализации не превысил среднемноголетнего показателя для этого периода года и составил 2,9%.

В Липецке зарегистрирован 4669 случаев гриппа и ОРВИ (69,3% всех случаев по области, в том числе один случай гриппа), показатель заболеваемости совокупного населения ниже уровня эпидемического порога на 9,0%. Как и в целом по области 76,7% всех случаев зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет.

При исследовании материала от больных с клиникой ОРВИ и пневмоний удельный вес выявленных положительных проб составил 44,4% (на предыдущей неделе – 78,9%), выявлен 1 случай гриппа В у непривитого школьника. Среди негриппозных респираторных вирусов преобладали вирусы парагриппа (18%), РС-вирусы (15%) и аденовирусы (11%).

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 133 случая внебольничной пневмонии, что соответствует уровню прошлой недели и среднемноголетнему показателю.

По данным мониторинга за посещаемость образовательных организаций в связи с отсутствием учащихся по причине ОРВИ на 5 февраля частично приостановлены занятия в 136 классах 34 школ области; в 1 группе 1 ДОУ, в 2 школах Липецка и 1 ДОУ в Грязинском районе – полностью.



