Общество

вчера, 15:59

В Липецке начали готовиться к православной олимпиаде

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#олимпиада #православие
В Липецке начали готовиться к православной олимпиаде

Сегодня в конференц-зале Липецкого Епархиального управления прошла консультация для участников Регионального тура Общероссийской олимпиады по Основам православной культуры «Русь Святая, храни веру Православную!»

По благословению председателя Отдела религиозного образования и катехизации протоиерея Виталия Диесперова консультацию провел клирик Покровского храма Липецка диакон Александр Чеботарев, ранее – преподаватель дисциплины «Основы православной веры» Липецкой гимназии им. преподобного Амвросия Оптинского, сообщили в Липецкой митрополии.

В мероприятии Епархиального отдела религиозного образования и катехизации приняли участие педагоги и победители муниципального тура Олимпиады: учащиеся общеобразовательных школ области; воспитанники Липецкой православной гимназии и воскресных школ благочиний.

«По благословению митрополита Никона олимпиада по Основам православной культуры проходит в Липецкой епархии с 2012/13 учебного года. Число ее участников растет с каждым годом. Педагоги и школьники отмечают, что подготовка к Олимпиаде позволяет не только повысить культуру знаний, но и прикоснуться к красоте православной веры, понять значимость Православия в истории России и жизни человека», – рассказала сотрудник ЕОРОиК Ника Александровна Вальковская, ответственная за проведение Олимпиады в Липецкой епархии.

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#олимпиада #православие

Комментарии (7)

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гость

вчера, 22:57
Молодцы ребята. Пусть ваше познание Бога поможет вам сделать, как можно меньше ошибок в жизни. Может хоть ваши семьи будут нравственно ориентированы.Где не будет измен.абортов,разводов. Как говорят, Бог в помощь.
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1

вчера, 22:43
Молится нужно двумя перстами, а не тремя.
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Липчанин

вчера, 22:27
Хоть один из участников пытался прочесть библию вдумчиво и заметить в ней множество противоречий и несуразностей?
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Кассовый аппарат

вчера, 17:07
когда установят в церквях?
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Артурчик

вчера, 16:40
Турнир боксеров пройдет под девизом: "Тебя ударят по щеке, а ты подставь другую"?
ответить

А проводиться

вчера, 16:25
Хде олимпиада будет? Список олимпейцев хде
ответить

Колобок

вчера, 16:16
Эх, "Заря", "Заря"!
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