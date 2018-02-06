В Липецке начали готовиться к православной олимпиаде

Сегодня в конференц-зале Липецкого Епархиального управления прошла консультация для участников Регионального тура Общероссийской олимпиады по Основам православной культуры «Русь Святая, храни веру Православную!»

По благословению председателя Отдела религиозного образования и катехизации протоиерея Виталия Диесперова консультацию провел клирик Покровского храма Липецка диакон Александр Чеботарев, ранее – преподаватель дисциплины «Основы православной веры» Липецкой гимназии им. преподобного Амвросия Оптинского, сообщили в Липецкой митрополии.

В мероприятии Епархиального отдела религиозного образования и катехизации приняли участие педагоги и победители муниципального тура Олимпиады: учащиеся общеобразовательных школ области; воспитанники Липецкой православной гимназии и воскресных школ благочиний.

«По благословению митрополита Никона олимпиада по Основам православной культуры проходит в Липецкой епархии с 2012/13 учебного года. Число ее участников растет с каждым годом. Педагоги и школьники отмечают, что подготовка к Олимпиаде позволяет не только повысить культуру знаний, но и прикоснуться к красоте православной веры, понять значимость Православия в истории России и жизни человека», – рассказала сотрудник ЕОРОиК Ника Александровна Вальковская, ответственная за проведение Олимпиады в Липецкой епархии.