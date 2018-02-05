За подделку удостоверения сотрудника полиции липчанин приговорен к 8 месяцам ограничения свободы

Мировым судьей судебного участка № 27 Октябрьского судебного района г. Липецка рассмотрено уголовное дело по преступлению против порядка управления.

Так, в особом порядке уголовного судопроизводства вынесен обвинительный приговор по преступлению, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка удостоверения, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, в целях его использования).

Установлено, что подсудимый летом 2017 г. нашел в сети Интернет образец бланка служебного удостоверения сотрудника полиции, внес в него свою фамилию, имя и отчество, указал должность оперуполномоченного, звание майора полиции.

Затем приобрел обложку для служебного удостоверения, вклеил распечатанный бланк, а также свою фотографию.

28 октября при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения подсудимый был остановлен сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Липецкой области, которым, желая избежать ответственности, предъявил заведомо подложное удостоверение сотрудника полиции.

Однако благодаря бдительности полицейских фальшивка была выявлена и в отношении ее изготовителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 Уголовного кодекса РФ.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, что было учтено в качестве смягчающего обстоятельства при определении ему меры наказания.

Тем не менее, суд согласился с позицией государственного обвинителя о повышенной общественной опасности совершенного преступления и приговорил подсудимого к 8 месяцам ограничения свободы.

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, суд по представлению специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, может заменить неотбытую часть наказания лишением свободы из расчета один день лишения свободы за два дня ограничения свободы, сообщает прокуратура Липецкой области.