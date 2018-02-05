Новые или старые «Липецкие зори»: голосование завершено

Липчане оказались консерваторами.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» завершили голосование, запущенное департаментом образования администрации Липецка. Напомним, ранее чиновники предложили интернет-активистам высказаться о формате проведения традиционного городского выпускного «Липецкие зори». Праздник могли оставить в существующем виде или перенести торжества в школы.



В голосовании приняло участие почти 150 человек. Большинство из них, более 77% респондентов, оказались консервативно настроены к празднику. Они выбрать вариант без перемен. Остальные, или 15 пользователей, оказались не против сменить формат городского выпускного и переместить его в школы Липецка.



«Липецкие зори» - общегородской выпускной бал Липецка. По традиции проходит на Соборной площади. Вход на площадку для родителей и публики ограничен. Праздник завершается возложением цветом к мемориалу на площади Героев. По многолетней традиции самое масштабное мероприятие в системе образования города проходит с участием руководителей города и области. Вчерашних школьников развлекают звезды эстрады. Их концерт оплачивают спонсоры вечера.