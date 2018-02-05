Общество

41 минуту назад

Новые или старые «Липецкие зори»: голосование завершено

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#опрос #выпускной
Новые или старые «Липецкие зори»: голосование завершено

Липчане оказались консерваторами.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» завершили голосование, запущенное департаментом образования администрации Липецка. Напомним, ранее чиновники предложили интернет-активистам высказаться о формате проведения традиционного городского выпускного «Липецкие зори». Праздник могли оставить в существующем виде или перенести торжества в школы.

В голосовании приняло участие почти 150 человек. Большинство из них, более 77% респондентов, оказались консервативно настроены к празднику. Они выбрать вариант без перемен. Остальные, или 15 пользователей, оказались не против сменить формат городского выпускного и переместить его в школы Липецка.

«Липецкие зори» - общегородской выпускной бал Липецка. По традиции проходит на Соборной площади. Вход на площадку для родителей и публики ограничен. Праздник завершается возложением цветом к мемориалу на площади Героев. По многолетней традиции самое масштабное мероприятие в системе образования города проходит с участием руководителей города и области. Вчерашних школьников развлекают звезды эстрады. Их концерт оплачивают спонсоры вечера.
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#опрос #выпускной

Комментарии (2)

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Анатолий

17 минут назад
Этот праздник много лет назад придумали и воплотили в жизнь специалисты Городского дом творчества, он был прекрасен. Очень жаль, что сейчас он превращается в ярмарку тщеславия.
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медведев

18 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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