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Раскрыта миссия убитого в Сирии российского пилота
Штурмовик Су-25 сбили в сирийской провинции Идлиб в субботу, 3 февраля. Ответственность за сбитый самолет взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср». Было опубликовано видео сражения пилота сбитого самолета с боевиками.
По информации издания, майор занимался патрулированием провинции Идлиб. Для страховки вылет осуществлялся с полным боекомплектом. Маневры он совершал на достаточно низкой высоте в четыре тысячи метров. В какой-то момент в двигатель самолета попала выпущенная боевиками ракета, однако Филлипов пытался удержать его в воздухе. Вскоре начались сбои с системой управления, ситуация стала критической. Майор был вынужден катапультироваться, - передает Lenta.ru.
Боевики открыли по спускавшемуся на парашюте военному огонь. Летчик смог приземлиться, найти укрытие и сообщить о своем положении поисково-спасательной службе на Хмеймиме. Филлипов отстреливался от боевиков, но был вынужден подорвать себя гранатой, чтобы не быть захваченным в плен.
В Сети появилось видео боя пилота российского Су-25, сбитого накануне в Идлибе. На нём слышны последние слова лётчика.
— Это вам за пацанов! — кричит российский офицер, которого окружило около 10 боевиков. После этого слышен звук взрыва.
Напомним, российский штурмовик был сбит из ПЗРК накануне во время облёта района Идлиба. Пилот катапультировался, машина упала в местной деревне. Лётчик Су-25 до последнего отстреливался от террористов, сбивших его штурмовик.
Как отмечается, майор имел большой налет на Су-25СМ.