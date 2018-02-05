В мире

47 минут назад

Раскрыта миссия убитого в Сирии российского пилота

106
#Убитый в Сирии пилот
Раскрыта миссия убитого в Сирии российского пилота

Штурмовик Су-25 сбили в сирийской провинции Идлиб в субботу, 3 февраля. Ответственность за сбитый самолет взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср». Было опубликовано видео сражения пилота сбитого самолета с боевиками.

Погибший в Сирии пилот российского Су-25 Роман Филлипов выполнял стандартное задание по патрулированию. Об этом сообщает в понедельник, 5 февраля, «Коммерсантъ».

По информации издания, майор занимался патрулированием провинции Идлиб. Для страховки вылет осуществлялся с полным боекомплектом. Маневры он совершал на достаточно низкой высоте в четыре тысячи метров. В какой-то момент в двигатель самолета попала выпущенная боевиками ракета, однако Филлипов пытался удержать его в воздухе. Вскоре начались сбои с системой управления, ситуация стала критической. Майор был вынужден катапультироваться, - передает Lenta.ru.

Боевики открыли по спускавшемуся на парашюте военному огонь. Летчик смог приземлиться, найти укрытие и сообщить о своем положении поисково-спасательной службе на Хмеймиме. Филлипов отстреливался от боевиков, но был вынужден подорвать себя гранатой, чтобы не быть захваченным в плен.

В Сети появилось видео боя пилота российского Су-25, сбитого накануне в Идлибе. На нём слышны последние слова лётчика.

— Это вам за пацанов! — кричит российский офицер, которого окружило около 10 боевиков. После этого слышен звук взрыва.

Напомним, российский штурмовик был сбит из ПЗРК накануне во время облёта района Идлиба. Пилот катапультировался, машина упала в местной деревне. Лётчик Су-25 до последнего отстреливался от террористов, сбивших его штурмовик.

Как отмечается, майор имел большой налет на Су-25СМ.
106
#Убитый в Сирии пилот

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Италии под снежную лавину попали трое лыжников
#Италия #горы #лавина
В Италии под снежную лавину попали трое лыжников

сегодня, 10:16

В мире
Семьи членов экипажа пропавшего судна «Восток» получат по 1 млн рублей‍
#Восток #экипаж #компенсация
Семьи членов экипажа пропавшего судна «Восток» получат по 1 млн рублей‍

сегодня, 10:11

В мире
Трамп выразил соболезнования родным жертв столкновения поездов в США‍
#Трамп #США #соболезнование
Трамп выразил соболезнования родным жертв столкновения поездов в США‍

сегодня, 10:04

В мире
РФ предложила США план предотвращения инцидентов на море и в воздухе
РФ предложила США план предотвращения инцидентов на море и в воздухе

сегодня, 07:58

В мире
Минобороны увеличило высоту полетов Су-25 в Сирии
Минобороны увеличило высоту полетов Су-25 в Сирии

сегодня, 07:56

В мире
МОК оспорит решение Спортивного арбитражного суда‍
#МОК #спорт #арбитраж
МОК оспорит решение Спортивного арбитражного суда‍

вчера, 12:10

В мире