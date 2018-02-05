ФСБ допрашивает и обыскивает врио премьера Дагестана и его заместителей

На прошлой неделе Генпрокуратура официально подтвердила, что в Дагестан отправлена комиссия для проверки соблюдения законов в республике. Ранее сообщалось, что обыски идут в доме и кабинете врио вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева.





Задержание произошло в домовладении Шахова. Он доставлен в здание республиканского УФСБ для дачи показаний.



Сотрудники ФСБ пришли с обысками к врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, - рассказал



По его словам, Гамидова доставили в управление ФСБ. Также обыски проходят в домах вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова.



Ранее в Дагестан для проверки соблюдения законов приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева, главного архитектора столицы Дагестана Магомеда-Расула Гитинова, обыски прошли в администрации Табасаранского района республики.



В минувшем октябре глава Дагестана Рамазан Абдулатипов ушел в отставку, а на его место (с приставкой "врио") назначили главу фракции "Единой России" в Госдуме Владимира Васильева. В одном из выступлений, уже будучи на новой должности, Васильев жестко раскритиковал "безобразную" работу правительства республики, бюджет которой на 75% дотируется из федерального центра. За плохую работу уже уволили министров образования и земельных отношений. Сегодня, 5 февраля, сотрудники УФСБ РФ по Республике Дагестан задержали экс-министра образования и науки РД Шахабаса Шахова.Задержание произошло в домовладении Шахова. Он доставлен в здание республиканского УФСБ для дачи показаний.Сотрудники ФСБ пришли с обысками к врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, - рассказал РИА-Новости источник в правоохранительных органах республики.По его словам, Гамидова доставили в управление ФСБ. Также обыски проходят в домах вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова.Ранее в Дагестан для проверки соблюдения законов приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева, главного архитектора столицы Дагестана Магомеда-Расула Гитинова, обыски прошли в администрации Табасаранского района республики.В минувшем октябре глава Дагестана Рамазан Абдулатипов ушел в отставку, а на его место (с приставкой "врио") назначили главу фракции "Единой России" в Госдуме Владимира Васильева. В одном из выступлений, уже будучи на новой должности, Васильев жестко раскритиковал "безобразную" работу правительства республики, бюджет которой на 75% дотируется из федерального центра. За плохую работу уже уволили министров образования и земельных отношений.