«Дня жестянщика» на дорогах Липецка не наблюдается

Число обращений в дежурную часть ГИБДД ниже среднего

Дорожная обстановка на дорогах Липецка спокойная, отмечают в региональном управлении ГИБДД.

Как сообщили в ведомстве, несмотря на то, что в ночь ударил мороз, и дорожное покрытие стало скользким, число звонков в дежурную часть ниже среднего.



По вчерашнему дню, когда проезжая часть была залита водой, не было зафиксировано гидроударов. Всего зарегистрировано 19 ДТП с механическими повреждениями. Среди них инспекторы фиксировали повреждения от ям, которые были скрыты водой.