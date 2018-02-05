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сегодня, 11:28

«Дня жестянщика» на дорогах Липецка не наблюдается

6 635
#дороги #лёд
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«Дня жестянщика» на дорогах Липецка не наблюдается

Число обращений в дежурную часть ГИБДД ниже среднего

Дорожная обстановка на дорогах Липецка спокойная, отмечают в региональном управлении ГИБДД. 
Как сообщили в ведомстве, несмотря на то, что в ночь ударил мороз, и дорожное покрытие стало скользким, число звонков в дежурную часть ниже среднего. 

По вчерашнему дню, когда проезжая часть была залита водой, не было зафиксировано гидроударов. Всего зарегистрировано 19 ДТП с механическими повреждениями. Среди них инспекторы фиксировали повреждения от ям, которые были скрыты водой.
6 635
#дороги #лёд
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Комментарии (6)

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медведев

9 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Службы не работают

17 минут назад
Вчера был потоп по всему городу, снег не вывозился накануне. Гололед. Плитка скользкая, не обработана.
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Липчанка

43 минуты назад
Центр поддержки одаренных детей (см. предыдущие сообщения) у нас секретный объект? Его постоянно меняют на *
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липчанка

45 минут назад
Почему в моем сообщении * заменен *?
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липчанка

46 минут назад
Вчера встречала ребенка из * . Пока от остановки "Звездный" дворами шла мимо 55 школы учила матерные слова.
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Х6

сегодня, 11:45
Зима на исходе, люди ездить научились, лишь только курица за рулем может позволить столкновение
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