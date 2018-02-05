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Дело о коррупции в судебном департаменте Липецкой области рассмотрит воронежский суд

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#коррупция
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Дело о коррупции в судебном департаменте Липецкой области рассмотрит воронежский суд

Центральный районный суд рассмотрит дело начальника финансового отдела липецкого судебного департамента и её подчинённой. Речь идёт о хищениях 3,1 млн рублей у государства

В воронежский суд дело передали по постановлению Верховного суда РФ по ходатайству председателя Липецкого облсуда. Сделано это было «по причине наличия обстоятельств, вызывающих сомнение в объективности и беспристрастности судей любого районного суда Липецка и Липецкой области, что не отвечает принципу справедливости».

На скамье подсудимых окажутся начальник финансово-экономического отдела судебного департамента Липецкой области и её подчинённая – консультант финансово-экономического отдела. По версии следствия, с февраля 2013 по декабрь 2016 года при обработке электронных реестров на зачисление заработной платы и премий судьям, работникам аппарата судов и управления вносили в них заведомо ложные сведения. В итоге незаконные выплаты получали консультант, начальник отдела и её мать. Кем последняя работает в судебной системе Липецкой области, не сообщается. За три с половиной года женщины, использовавшие ложные сведения, похитили на три банковских счёта 3,1 млн рублей.

По итогам расследования начальника финансового отдела и её подчинённую обвинили в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). За это преступление законом предусматривается до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей, сообщают "Вести-Воронеж".

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#коррупция
1

Комментарии (4)

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медведев

11 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Вопрос

18 минут назад
А что Таксист не при делах?
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цирк

19 минут назад
а нельзя в липецкую область дополнительно направить воронежский омон, для разбирательства по фальсификации выборов, в результате которых остановлен рост общества и появились вот такие ляпусы
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Браво

36 минут назад
«по причине наличия обстоятельств, вызывающих сомнение в объективности и беспристрастности судей ЛЮБОГО районного суда Липецка и Липецкой области, что не отвечает принципу справедливости»
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