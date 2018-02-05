Дело о коррупции в судебном департаменте Липецкой области рассмотрит воронежский суд

Центральный районный суд рассмотрит дело начальника финансового отдела липецкого судебного департамента и её подчинённой. Речь идёт о хищениях 3,1 млн рублей у государства

В воронежский суд дело передали по постановлению Верховного суда РФ по ходатайству председателя Липецкого облсуда. Сделано это было «по причине наличия обстоятельств, вызывающих сомнение в объективности и беспристрастности судей любого районного суда Липецка и Липецкой области, что не отвечает принципу справедливости».

На скамье подсудимых окажутся начальник финансово-экономического отдела судебного департамента Липецкой области и её подчинённая – консультант финансово-экономического отдела. По версии следствия, с февраля 2013 по декабрь 2016 года при обработке электронных реестров на зачисление заработной платы и премий судьям, работникам аппарата судов и управления вносили в них заведомо ложные сведения. В итоге незаконные выплаты получали консультант, начальник отдела и её мать. Кем последняя работает в судебной системе Липецкой области, не сообщается. За три с половиной года женщины, использовавшие ложные сведения, похитили на три банковских счёта 3,1 млн рублей.

По итогам расследования начальника финансового отдела и её подчинённую обвинили в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). За это преступление законом предусматривается до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей, сообщают "Вести-Воронеж" .