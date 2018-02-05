В Липецкой области ухудшилась ситуация со свободой Интернета

115 706 фактов ограничения свободы интернета зарегистрировано в России в 2017 году.

Международная правозащитная группа Агора представила доклад «Свобода интернета 2017: ползучая криминализация». Он посвящен обзору ограничений свободы интернета в России по результатам постоянного мониторинга ситуации, который проводился на протяжении прошлого года.В среднем каждый день 2017 года в рунете блокировались 244 страницы, каждые 6 дней пользователи подвергались нападению или угрозам, а каждые 8 – звучал приговор с реальным лишением свободы, говорится в Докладе.В течение 2017 года юристы зарегистрировали 115 706 отдельных фактов ограничения свободы интернета в России. Абсолютное большинство из них (более 110 тысяч) связано с блокированием и фильтрацией контента, а также запретом информации по различным основаниям.

В прошедшем году, как и в 2016, отмечается значительный рост числа нападений на пользователей, а также случаев их уголовного преследования, то есть усиление давления по наиболее чувствительным направлениям. Угрозам или нападениям в связи с сетевой активностью подверглись более 60 человек (некоторые – неоднократно), а общее число таких фактов составило 67 (в 2016 году – 49) в 20 регионах. Значительно увеличилось как общее число случаев привлечения к уголовной ответственности либо возникновения реальной угрозы предъявления обвинений (411 против 298 в 2016), так и количество приговоров к реальному лишению свободы (43 против 32 в 2016). Кроме того, 5 человек были помещены в психиатрические стационары для применения принудительных мер медицинского характера.

Значительно ухудшилась ситуация в Башкортостане, Дагестане, Карелии, Марий Эл, Якутии, Крыму, Ставропольском крае, Иркутской, Липецкой, Мурманской, Омской, Ростовской, Саратовской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областях, Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области и Ханты-Мансийском автономном округе. В этих регионах либо резко увеличилось общее число отдельных ограничений, либо отмечены случаи насилия или приговоры к реальному лишению свободы за онлайн-активность.

Относительное улучшение ситуации наблюдается в Республике Алтай, Бурятии, Ингушетии, Астраханской, Ивановской, Курской, Рязанской и Сахалинской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.