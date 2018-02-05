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Первая неделя проверок снегоходов выявила нарушения

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#снегоход #штраф
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Первая неделя проверок снегоходов выявила нарушения

Инспекторы гостехнадзора выписали 18 штрафов владельцам снегоходов

Завершилась первая неделя профилактической операции «Снегоход-2018», стартовавшая 29 января, направленная на обеспечение безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мотосредств. П

о итогам первый недели уже можно подвести некоторые итоги. Всего было проверено 110 единиц мототранспортных средств и оказалось, что 2 машины не были зарегистрированы в установленном порядке, 4 машины эксплуатировались с нарушением срока технического осмотра, 6 машин управлялись лицами, не имевшими удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), а 3 лица не имели соответствующей разрешающей отметки.

Штрафов по административным правонарушениям было выписано 18, на сумму 8500 рублей.

Инспекция гостехнадзора Липецкой области напоминает: эксплуатация техники, не зарегистрированной в установленном порядке, влечет за собой административную ответственность, а именно штрафы за: несвоевременную регистрацию для физических лиц составляют порядка 1,5-2 тыс. руб., для должностных лиц 2-3 тыс. руб., для юридических лиц 5-10 тыс. руб. (ч. Ст. 19.22 КоАП РФ); за нарушение правил или норм эксплуатации (в том числе, управление без удостоверения) тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев; на должностных лиц – от 500 до 1 тысячи рублей ( ст. 9.3 КоАП РФ).
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#снегоход #штраф
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Комментарии (2)

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медведев

13 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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1

38 минут назад
Снегоход на учет?)) Бред((( Права тракториста! Бред. Они в думе пьяные? Налог, страховка! Бред. Я голосую после этого зо Грудина!
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