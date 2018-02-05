Первая неделя проверок снегоходов выявила нарушения

Инспекторы гостехнадзора выписали 18 штрафов владельцам снегоходов

Завершилась первая неделя профилактической операции «Снегоход-2018», стартовавшая 29 января, направленная на обеспечение безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мотосредств. П



о итогам первый недели уже можно подвести некоторые итоги. Всего было проверено 110 единиц мототранспортных средств и оказалось, что 2 машины не были зарегистрированы в установленном порядке, 4 машины эксплуатировались с нарушением срока технического осмотра, 6 машин управлялись лицами, не имевшими удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), а 3 лица не имели соответствующей разрешающей отметки.



Штрафов по административным правонарушениям было выписано 18, на сумму 8500 рублей.



Инспекция гостехнадзора Липецкой области напоминает: эксплуатация техники, не зарегистрированной в установленном порядке, влечет за собой административную ответственность, а именно штрафы за: несвоевременную регистрацию для физических лиц составляют порядка 1,5-2 тыс. руб., для должностных лиц 2-3 тыс. руб., для юридических лиц 5-10 тыс. руб. (ч. Ст. 19.22 КоАП РФ); за нарушение правил или норм эксплуатации (в том числе, управление без удостоверения) тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев; на должностных лиц – от 500 до 1 тысячи рублей ( ст. 9.3 КоАП РФ).