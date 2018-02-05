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В Подмосковье упавшая из-за снегопада ветка чуть не убила ребенка
На 8-летнего ребенка обрушилась ветка дерева, отломившаяся из-за налипшего снега.
Ребенок получил серьезные травмы после падения на него ветки дерева в Егорьевске. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, по данному факту возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
"По данным следствия, 4 февраля вечером девочка находилась возле дерева во дворе у одного из многоэтажных жилых домов в Егорьевске, где на нее упала массивная ветка длинной 6 метров. В результате девочка получила тяжкие телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и перелома костей черепа", - сообщила она.
По словам представителя ГСУ, происшествие свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих обязанностей неустановленными должностными лицами, которые обслуживают и занимаются содержанием придомовых деревьев.
Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей, назначена судмедэкспертиза. "В управляющую компанию направлено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления", - добавила Врадий.
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что ветка могла сломаться под тяжестью снега после прошедшего в выходные снегопада.
Напомним, за выходные на столичный регион обрушился мощный снегопад, с утра субботы и до шести утра понедельника на базовой столичной метеостанции на ВДНХ зафиксировано выпадение 44 миллиметра осадков.
"Мощнейшие за всю историю метеонаблюдений снегопады обрушили на Москву за двое суток 122% месячной нормы осадков, которая в феврале составляет 36 миллиметров", - сообщили в столичном метеобюро.
"По данным следствия, 4 февраля вечером девочка находилась возле дерева во дворе у одного из многоэтажных жилых домов в Егорьевске, где на нее упала массивная ветка длинной 6 метров. В результате девочка получила тяжкие телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и перелома костей черепа", - сообщила она.
По словам представителя ГСУ, происшествие свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих обязанностей неустановленными должностными лицами, которые обслуживают и занимаются содержанием придомовых деревьев.
Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей, назначена судмедэкспертиза. "В управляющую компанию направлено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления", - добавила Врадий.
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что ветка могла сломаться под тяжестью снега после прошедшего в выходные снегопада.
Напомним, за выходные на столичный регион обрушился мощный снегопад, с утра субботы и до шести утра понедельника на базовой столичной метеостанции на ВДНХ зафиксировано выпадение 44 миллиметра осадков.
"Мощнейшие за всю историю метеонаблюдений снегопады обрушили на Москву за двое суток 122% месячной нормы осадков, которая в феврале составляет 36 миллиметров", - сообщили в столичном метеобюро.