Водитель «ВАЗа» погиб в Лебедянском районе

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек, 1 погиб.

2 февраля в Лебедянском районе в 17:30 на автодороге «Липецк-Данков» 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211240» допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ-2111», под управлением 46-летнего водителя. В результате полученных в ДТП травм водитель автомобиля «ВАЗ-2111» скончался на месте происшествия до прибытия сотрудников скорой помощи. Водитель автомобиля «ВАЗ-211240» с различными травмами был доставлен в ГУЗ «Лебедянская МРБ».

В эти же сутки в Елецком районе в 18:50 на автодороге «Елец- Долгоруково» 27-летний водитель, управляя автомобилем «Лада 219110» допустил столкновением с автомобилем «МАЗ 6430» под управлением 57-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель автомобиля «Лада 219110» и 23-летняя пассажирка данного транспортного средства. С различными травмами пострадавшие доставлялись в елецкую городскую больницу.

3 февраля в Липецке в 18:50 на ул. Депутатская 50-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси-Ланцер» допустил наезд на 78-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая пенсионерка с различными травмами госпитализирована в ГБСМП №1.

4 февраля в Липецке в 13:46 на площади Театральная 33-летний водитель автобуса «Мерседес-Бенц 0405» допустил наезд на 34-летнего пешехода, по предварительным сведениям, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавший с различными травмами госпитализирован в БСМП № 1.

За прошедшие трое суток на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1909 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 20, неиспользование ремней безопасности – 232, детских удерживающих устройств-15, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 123, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.