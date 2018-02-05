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В МИД РФ рассказали о возможном ответе на «кремлевский доклад»

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#Кремлевский доклад #санкции #ответ #Россия #США #Запад
В МИД РФ рассказали о возможном ответе на «кремлевский доклад»

Москва не будет действовать во вред себе в ситуации с составленным в США "кремлевским списком".

На Смоленской площади рассказали, как Россия будет отвечать на публикацию в США "кремлевского доклада". Как заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью "Известиям", Москва не стремится незамедлительно принять некие зеркальные меры, но будет оценивать развитие ситуации и практические последствия составления этого списка.

По словам дипломата, появление этого документа не стало откровением для РФ, где продолжают считать санкционную политику США "нелегитимной и контрпродуктивной". "Относимся к этому списку спокойно", - отметил Сергей Рябков. И подтвердил: "Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем". Ответ последует в том случае, если российское руководство по совокупности факторов примет политическое решение, что такой момент настал.

Рябков напомнил, что российская сторона уже отвечала американцам, в том числе расширяя собственные списки невъездных в Россию лиц из США. В ответ на противоправные действия американских властей в отношении российских дипломатов и дипсобственности Москве пришлось ограничить численность американского дипперсонала на территории РФ. Кроме того, было приостановлено действие трех соглашений с Соединенными Штатами в ядерной сфере, о чем Белый дом был незамедлительно уведомлен. Сергей Рябков подтвердил, что в российском арсенале подобные рычаги остаются, но их возможное применение станет предметом особого политического решения.


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#Кремлевский доклад #санкции #ответ #Россия #США #Запад

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