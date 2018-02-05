В России
сегодня, 10:42
В МИД РФ рассказали о возможном ответе на «кремлевский доклад»
Москва не будет действовать во вред себе в ситуации с составленным в США "кремлевским списком".
На Смоленской площади рассказали, как Россия будет отвечать на публикацию в США "кремлевского доклада". Как заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью "Известиям", Москва не стремится незамедлительно принять некие зеркальные меры, но будет оценивать развитие ситуации и практические последствия составления этого списка.
По словам дипломата, появление этого документа не стало откровением для РФ, где продолжают считать санкционную политику США "нелегитимной и контрпродуктивной". "Относимся к этому списку спокойно", - отметил Сергей Рябков. И подтвердил: "Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем". Ответ последует в том случае, если российское руководство по совокупности факторов примет политическое решение, что такой момент настал.
Рябков напомнил, что российская сторона уже отвечала американцам, в том числе расширяя собственные списки невъездных в Россию лиц из США. В ответ на противоправные действия американских властей в отношении российских дипломатов и дипсобственности Москве пришлось ограничить численность американского дипперсонала на территории РФ. Кроме того, было приостановлено действие трех соглашений с Соединенными Штатами в ядерной сфере, о чем Белый дом был незамедлительно уведомлен. Сергей Рябков подтвердил, что в российском арсенале подобные рычаги остаются, но их возможное применение станет предметом особого политического решения.
По словам дипломата, появление этого документа не стало откровением для РФ, где продолжают считать санкционную политику США "нелегитимной и контрпродуктивной". "Относимся к этому списку спокойно", - отметил Сергей Рябков. И подтвердил: "Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем". Ответ последует в том случае, если российское руководство по совокупности факторов примет политическое решение, что такой момент настал.
Рябков напомнил, что российская сторона уже отвечала американцам, в том числе расширяя собственные списки невъездных в Россию лиц из США. В ответ на противоправные действия американских властей в отношении российских дипломатов и дипсобственности Москве пришлось ограничить численность американского дипперсонала на территории РФ. Кроме того, было приостановлено действие трех соглашений с Соединенными Штатами в ядерной сфере, о чем Белый дом был незамедлительно уведомлен. Сергей Рябков подтвердил, что в российском арсенале подобные рычаги остаются, но их возможное применение станет предметом особого политического решения.