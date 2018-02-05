В Липецке найден неопознанный труп мужчины

Тело пролежало в электрощитовой около суток

Сегодня на улице 50 лет НЛМК, 13, найден неопознанный труп мужчины.



Как стало известно GOROD48, тело обнаружили жильцы одной из комнат в электрощитовой. Он пролежал там около суток. Предположительно, это мужчина без определенного места жительства, который вел асоциальный образ жизни. Причина смерти устанавливается.