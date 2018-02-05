Происшествия

вчера, 21:44

В Липецке найден неопознанный труп мужчины

6 3054
#труп #
3
В Липецке найден неопознанный труп мужчины

Тело пролежало в электрощитовой около суток

Сегодня на улице 50 лет НЛМК, 13, найден неопознанный труп мужчины.

Как стало известно GOROD48, тело обнаружили жильцы одной из комнат в электрощитовой. Он пролежал там около суток. Предположительно, это мужчина без определенного места жительства, который вел асоциальный образ жизни. Причина смерти устанавливается.
6 3054
#труп #
3

Комментарии (6)

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Не удивительно, что их там трясёт током

2 минуты назад
Почему у нас в Шанхае люди живут в электрощитовой, среди высоковольтных контактов, вот в статье-же написано "жильцы одной из комнат в электрощитовой"....
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ленька

20 минут назад
по приютам я долго скитался не имея родного угла
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не тот

29 минут назад
50 лет НЛМК, клоака засаная!
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Повстанцу

вчера, 22:40
В электрощитовой ой от передоза, а на своём диване с голодухи от не достатка пенсии..
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член повстанец

вчера, 22:34
Кто ведет социальный образ жизни мрут на своих диванах.
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дрищ

вчера, 21:56
Может это о.тпетушитель?
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