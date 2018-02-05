Происшествия
вчера, 21:44
В Липецке найден неопознанный труп мужчины
Тело пролежало в электрощитовой около суток
Сегодня на улице 50 лет НЛМК, 13, найден неопознанный труп мужчины.
Как стало известно GOROD48, тело обнаружили жильцы одной из комнат в электрощитовой. Он пролежал там около суток. Предположительно, это мужчина без определенного места жительства, который вел асоциальный образ жизни. Причина смерти устанавливается.
Как стало известно GOROD48, тело обнаружили жильцы одной из комнат в электрощитовой. Он пролежал там около суток. Предположительно, это мужчина без определенного места жительства, который вел асоциальный образ жизни. Причина смерти устанавливается.
Не удивительно, что их там трясёт током
ленька
не тот
Повстанцу
член повстанец
дрищ