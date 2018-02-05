Липецкие поисковики провели урок мужества

Руководитель поискового клуба «Заря» встретился с учениками гимназии №12

В гимназии были проведены мероприятия, посвящённые Дням воинской славы России - годовщинам снятия блокады Ленинграда и Сталинградской битвы. Также в день кафедры гуманитарных наук состоялась встреча учеников 8-х и 9-х классов с руководителем поискового отряда «Заря » Денисом Французенко.

В рамках патриотического воспитания был проведен урок мужества дл ребят. Гимназистам Денис Владимирович рассказал о боях во время Великой Отечественной Войны на территории Липецкой области, о деятельности поисковых отрядов, были показаны найденные предметы быта и снаряжения воинов Красной Армии.