Общество

вчера, 21:00

Липецкие поисковики провели урок мужества

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#поисковики #урок мужества
Липецкие поисковики провели урок мужества

Руководитель поискового клуба «Заря» встретился с учениками гимназии №12

В гимназии были проведены мероприятия, посвящённые Дням воинской славы России - годовщинам снятия блокады Ленинграда и Сталинградской битвы. Также в день кафедры гуманитарных наук состоялась встреча учеников 8-х и 9-х классов с руководителем поискового отряда «Заря » Денисом Французенко.

В рамках патриотического воспитания был проведен урок мужества дл ребят. Гимназистам Денис Владимирович рассказал о боях во время Великой Отечественной Войны на территории Липецкой области, о деятельности поисковых отрядов, были показаны найденные предметы быта и снаряжения воинов Красной Армии.

 

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#поисковики #урок мужества

Комментарии (4)

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член повстанец

вчера, 22:37
Что то я не пойму, раньше враги были... потому что буржуи, а сейчас пендосы...непонятно почему?
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чаки

вчера, 21:44
Когда кончится война?Когда кончатся ракеты танки бомбы?Когда детям будут рассказывать о путешествии в космос, о новых технологиях будущего, о животном мире и природе, о любви и неизвестности. Не знаю, но лично мне уже все мозги загадили врагами агентами.
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ДНР

вчера, 21:38
Молодцы ребята из поискового отряда Заря --так держать.
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Липчанин

вчера, 21:06
Молодцы!!Летом будет чем заняться!
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