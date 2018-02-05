Общество

вчера, 20:54

Липецкий бодибилдер снялся в сериале

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#сериал #бодибилдер
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Липецкий бодибилдер снялся в сериале

Главные роли в картине сыграли Владимир Епифанцев, Максим Виторган и Татьяна Арнтгольц.

Фитнес-инструктор из Липецка Сергей Киселёв снялся в сериале «Новый человек», который покажут на канале СТС. Съёмки прошли только сегодня, поэтому дата выхода в эфир пока не известна. По предварительным данным, премьера состоится в марте.

Сергей Киселёв — известный бодибилдер из Грязей, некоторое время работал в одном из липецких фитнес-клубов, потом перебрался в столицу. Там он стал абсолютным чемпионом Московской области по бодибилдингу. Неоднократно появлялся в кино: он снимался в сериале «Братаны», «Даешь молодежь», в фильмах «Лёгок на помине», «Все включено-2», «СашаТаня».

Как сообщает vokrug.tv, "Новый человек" - это 17-серийный ситком, главные роли в котором сыграли Владимир Епифанцев, Максим Виторган и Татьяна Арнтгольц. Причем эти актеры пошли на кардинальную смену имиджа.

В основе сюжета - история бывшего хоккеиста Саши, который лишился карьеры и всего, что ему дорого. Саша решает вернуть семью, но на его пути встает препятствие в лице нового жениха бухгалтера Вити.

Персонаж Сергея Киселёва появляется во сне одного из главных героев, когда тому снится, что тот выигрывает соревнования.
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#сериал #бодибилдер
3

Комментарии (7)

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Гарик

вчера, 23:04
Да гомики все бадибилдеры!!!!!!!!
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член повстанец

вчера, 22:40
Да,... качки уже не те, что в девяностые...:)
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Легенда

вчера, 22:37
Зелёного слоника
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все не так это и важно,

вчера, 22:22
Когда пипка на полшестого от стероидов.а у епифанцева скандалы с женой,да в педофилии был замешан,писали,что менты проверку проводили.
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Крипто валюда

вчера, 22:14
Привет гомики.
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Крипто Валюта

вчера, 22:06
Молодец Серега так держать
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Вопрос

вчера, 21:43
Киселёв это тот что слева?
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