Липецкий бодибилдер снялся в сериале

Главные роли в картине сыграли Владимир Епифанцев, Максим Виторган и Татьяна Арнтгольц.

Фитнес-инструктор из Липецка Сергей Киселёв снялся в сериале «Новый человек», который покажут на канале СТС. Съёмки прошли только сегодня, поэтому дата выхода в эфир пока не известна. По предварительным данным, премьера состоится в марте.



Сергей Киселёв — известный бодибилдер из Грязей, некоторое время работал в одном из липецких фитнес-клубов, потом перебрался в столицу. Там он стал абсолютным чемпионом Московской области по бодибилдингу. Неоднократно появлялся в кино: он снимался в сериале «Братаны», «Даешь молодежь», в фильмах «Лёгок на помине», «Все включено-2», «СашаТаня».



Как сообщает vokrug.tv, "Новый человек" - это 17-серийный ситком, главные роли в котором сыграли Владимир Епифанцев, Максим Виторган и Татьяна Арнтгольц. Причем эти актеры пошли на кардинальную смену имиджа.



В основе сюжета - история бывшего хоккеиста Саши, который лишился карьеры и всего, что ему дорого. Саша решает вернуть семью, но на его пути встает препятствие в лице нового жениха бухгалтера Вити.



Персонаж Сергея Киселёва появляется во сне одного из главных героев, когда тому снится, что тот выигрывает соревнования.