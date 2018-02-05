Спорт

вчера, 18:55

«Липецк-Индезит» все-таки прервал серию поражений (ФОТО)

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#Волейбол #"Липецк-Индезит"
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«Липецк-Индезит» все-таки прервал серию поражений (ФОТО)

Сегодня липчанки в трех партиях взяли реванш у "Тулицы".

Сегодня в повторном матче с тульской «Тулицей» волейболистки «Липецка-Индезита» сумели взять реванш за вчерашнее поражение. Липчнки выиграли – 3:0.

В первом сете борьбы не получилось: слишком велико было преимущество хозяек площадки – 25:16. Затем «Тулица» сумела заставить липчанок понервничать, но в двух следующих партиях концовки оставались за подопечными Андрея Смирнова – 26:24 и 25:23.

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Лучшим игроком матча у липецкий команды была признана Екатерина Новикова. А у «Тулицы» аналогичный приз получила Дарья Немова.

Напомним, что накануне «Липецк-Индезит» выдал серию из трех поражений подряд, дважды уступив в Тюмени и в первой игре с «Тулицей». С 17-ю победами липчанки поку удерживаются на третьем месте.

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В турнире наступает двухнедельная пауза. Ближайший матч липчанки проведут 17 и 18 февраля в Москве против «Луча» (10-е место из 12 команд), а спустя еще неделю в Липецк пожалует грозный лидер турнира череповецкая «Северянка». В нынешнем сезоне липчанки проигрывали «северным девушкам» уже трижды: два раза в чемпионате и однажды – в Кубке России. Может, хоть домашние стены помогут?

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#Волейбол #"Липецк-Индезит"
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Комментарии (2)

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48й

вчера, 22:16
Эххх!!! Времена бы липецкой Магии вернуть, Семыкинского ХК Липецк, Шишловского Металлурга!!! Вот ведь было время! Неужели всё безвозвратно ушло?!
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Гость

вчера, 20:20
Дармаеды нахер нужны
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