«Липецк-Индезит» все-таки прервал серию поражений (ФОТО)

Сегодня липчанки в трех партиях взяли реванш у "Тулицы".

Сегодня в повторном матче с тульской «Тулицей» волейболистки «Липецка-Индезита» сумели взять реванш за вчерашнее поражение. Липчнки выиграли – 3:0.

В первом сете борьбы не получилось: слишком велико было преимущество хозяек площадки – 25:16. Затем «Тулица» сумела заставить липчанок понервничать, но в двух следующих партиях концовки оставались за подопечными Андрея Смирнова – 26:24 и 25:23.







Лучшим игроком матча у липецкий команды была признана Екатерина Новикова. А у «Тулицы» аналогичный приз получила Дарья Немова.

Напомним, что накануне «Липецк-Индезит» выдал серию из трех поражений подряд, дважды уступив в Тюмени и в первой игре с «Тулицей». С 17-ю победами липчанки поку удерживаются на третьем месте.







В турнире наступает двухнедельная пауза. Ближайший матч липчанки проведут 17 и 18 февраля в Москве против «Луча» (10-е место из 12 команд), а спустя еще неделю в Липецк пожалует грозный лидер турнира череповецкая «Северянка». В нынешнем сезоне липчанки проигрывали «северным девушкам» уже трижды: два раза в чемпионате и однажды – в Кубке России. Может, хоть домашние стены помогут?





