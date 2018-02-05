В Липецкой области посчитают оставшихся зимовать водоплавающих птиц

Союз охраны птиц России уже много лет проводит ежегодный среднезимний учёт водоплавающих птиц.

Как сообщает Липецкое отделение Союза охраны птиц, с 5 по 11 февраля активисты общества выйдут на учет водоплавающих птиц.- Большинство водоплавающих птиц осенью покидает Россию и зимует в Западной и Южной Европе, на Каспии, в Индии, Северной Африке... Уток гонит на юг не холод как таковой, а замерзание водоёмов, поскольку это лишает их мест кормёжки. Однако строительство плотин на наших реках привело к тому, что ниже водосбросов образовались многокилометровые свободные ото льда участки рек, которые не замерзают в самые суровые зимы. Обширные пространства свободной ото льда воды образуются также в местах сброса тёплых вод и в больших городах. Водоплавающие птицы все чаще остаются зимовать в наших широтах. Для того, чтобы выяснить, насколько важны для птиц подобные «холодные зимовки», какие виды зимуют здесь и в каком количестве, Союз охраны птиц России уже много лет проводит ежегодный среднезимний учёт водоплавающих птиц, сообщили в Липецком отделении охраны птиц. - Вот и в этом году в учёте, который состоялся 20-21 января, приняли участие орнитологи и любители птиц более чем из 40 регионов страны от Санкт-Петербурга на западе до Камчатки на востоке, от Кандалакши на севере до Краснодара на юге. Прошли учеты и в нашей области, но, к сожалению, в очень «скромном» виде. Так, на реке Пальна в окр. села Пальна-Михайловка было отмечено 87, а на реке Хмелинка у села Хмелинец Задонского района – 80 крякв. Хотя в действительности в нашей области зимует по самым скромным оценкам несколько тысяч уток разных видов, но точных данных ни об их численности, ни о территориальном распределении пока нет.Поэтому Липецкое отделение Союза охраны птиц предлагает провести с 5 по 11 февраля 2018 года дополнительные учеты зимующих в нашей области водоплавающих и приглашает принять в них участие всех любителей птиц. Ваше участие может стать большим подспорьем учёным. Ведь мониторинг зимующих видов и их местообитаний имеет и практическое значение, в том числе и для организации их охраны. Данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами социально-экономической обстановки, состояния водоёмов и т.п. К тому же учёт – это прекрасная возможность познакомиться с зимующими птицами своего края.

Как считать зимующих водоплавающих и околоводных птиц? В обществе объясняют: если кому известны незамерзающие водоёмы (участки рек у плотин и в местах выходов родников, ручьи, различные отстойники, места сброса тёплых вод и т.п.), проверьте - не зимуют ли там утки и другие водные и околоводные птицы. В большинстве наших мест на зимовку остаются кряквы. Кроме них на «холодных зимовках», в том числе ниже водосбросов плотин, можно встретить гоголей, хохлатых чернетей, больших крохалей, лутков, лысух, а местами – чаек, поганок и других птиц. Познакомиться с внешним видом водоплавающих можно по полевым определителям и в интернете, в том числе на сайте Союза охраны птиц России www.rbcu.ru в систематической фотогалерее.

В день учёта старайтесь выйти на маршрут утром. Обойдите водоём целиком или какую-то его часть, придерживаясь намеченного заранее маршрута. При проведении учёта вдоль рек и ручьёв прикиньте длину обследованного водотока в километрах и отметьте среднюю ширину русла (для этого удобно использовать космоснимки местности на Google, Yandex-картах и других доступных вам интернет-ресурсах). Если птиц на свободном ото льда водоёме нет, обязательно отметьте и этот факт.

При проведении учёта полезно иметь бинокль и фотоаппарат. Бинокль просто необходим во время учёта вне населённых пунктов, где птицы, в отличие от городских уток, не подпускают близко. Визуальный подсчёт лучше дублировать фотосъёмкой.

Подойдя как можно ближе к птицам, постарайтесь пересчитать их два или три раза и сразу запишите результат в блокнот. По возможности, отдельно подсчитайте самцов и самок (селезни уток выглядят ярко по сравнению со скромно окрашенными самками). Очень удобно проводить учёт вдвоём: один смотрит в бинокль и диктует, второй записывает результаты.

По возвращении необходимо сразу разборчиво переписать результаты учёта со схемой маршрута набело. При этом ни в коем случае не уничтожайте первичные материалы! У координаторов могут возникнуть вопросы, в таком случае они с Вами свяжутся.

Итоговые материалы должны содержать следующие данные:

Дата, время и место наблюдений (административный район, в каком населенном пункте находится водоем или какой населенный пункт ближайший к водоему).

Название водоёма.

Маршрут: начальный пункт - конечный пункт.

Погода в день учёта и её основные изменения; мешала ли погода учёту.

Площадь водоема или длина и ширина участка реки.

Ледовая обстановка (открытая вода, вода с участками льда, полыньи во льду и т.п.).

Число и размещение птиц различных видов, самцов и самок.

Поведение птиц, их отношение к человеку.

Дополнительная информация (если есть).

ФИО наблюдателя, его электронный адрес или телефон.

Итоги учёта и, если будут, фотографии перешлите, пожалуйста, координатору личным сообщением https://vk.com/id144994431 или на электронную почту: tikunov.mihail@yandex.ru. К нему же можно обращаться по всем вопросам, возникающим при проведении учетов.

Все полученные результаты будут оперативно размещаться нами на странице нашего отделения.