Понедельник будет снежным и холодным

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 февраля в регионе облачно с прояснениями.

Ночью осадки, местами сильные в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Днем небольшой, местами умеренный снег, местами метель.

Ветер юго-западный с переходом на северный 8-13 м/с, ночью местами до 18 м/с. Температура ночью и днем 2-7 градусов мороза.

В Липецке завтра облачно с прояснениями. Ночью осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, днем небольшой снег.

Ветер юго-западный с переходом на северный, ночью 10-15 м/с, днем 8-13 м/с. Температура ночью и днем 2-4 градуса мороза