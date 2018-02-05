Погода в Липецке

вчера, 16:05

Понедельник будет снежным и холодным

9 3597
#снегопад
2
Понедельник будет снежным и холодным

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 февраля в регионе облачно с прояснениями. 

Ночью осадки, местами сильные в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Днем небольшой, местами умеренный снег, местами метель.

Ветер юго-западный с переходом на северный 8-13 м/с, ночью местами до 18 м/с.  Температура ночью и днем 2-7 градусов мороза.

В Липецке завтра облачно с прояснениями. Ночью осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, днем небольшой снег.

Ветер юго-западный с переходом на северный, ночью 10-15 м/с, днем 8-13 м/с. Температура ночью и днем 2-4 градуса мороза

9 3597
#снегопад
2

Комментарии (9)

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леший

вчера, 21:43
Лето в этом году будет сухое и жаркое.
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леший

вчера, 21:40
Феврале средняя температура будет отрицательная в приделах нормы. Март первая декада будет ниже нормы .. И март будет снежный.
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Липчанин

вчера, 18:51
007, завтра очнутся))
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липецк

вчера, 18:49
метеоролог, Радиолюбитель-специалист по грозам
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007

вчера, 18:25
9-11-градусов мороза какие 2-4 очнитесь мля
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007

вчера, 18:24
https://www.gismeteo.ru/city/daily/4437/
ответить

007

вчера, 18:24
https://rp5.ru/Погода_в_Липецке
ответить

метеоролог

вчера, 16:30
https://new.meteoinfo.ru/egmb
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метеоролог

вчера, 16:28
Радиолюбитель спит?
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