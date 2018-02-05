Спорт

вчера, 14:15

В «Динамо» полторы сотни бойцов соревнуются по правилам древнего единоборства (ФОТО)

988
#Панкратион
2
В «Динамо» полторы сотни бойцов соревнуются по правилам древнего единоборства (ФОТО)

Соревнования посвящены 75-летию Сталинградской битвы.

На втором этаже дворца спорта «Динамо» сейчас яблоку негде упасть. Здесь проходит первенство Липецкой области среди юношей и девушек по древнему боевому искусству - панкратиону.

Союз боевых единоборств Липецкой области и областная федерация панкратиона посвятили соревнования знаменательной дате – 75-летию победы советских войск в Сталинградской битве.

Как сообщили GOROD48 организаторы турнира, в младших возрастных – 8-9, 10-11 и 12-13 лет проводятся соревнования по облегченным правилам, где применяется только борцовская техника панкратиона. Ребята 14-15 и 16-17 лет бьются с полным применением борцовской и ударной техники.

Особое значение соревнованиям придает тот факт, что они являются отборочными на первенство ЦФО.

IMG_4115-02-02-18-10-23.JPG

Панккратион – вид единоборств, созданный в глубокой древности и на протяжении семи веков (!) входивший в программу древнегреческих Олимпийских Игр. По преданию, его создателями являются мифические Геракл и Тесей. В последние годы в мире начали возрождать незаслуженно забытый вид спорта, международные организации добиваются его возвращения в программу современных Олимпиад. В России одним из центров возрождения панкратиона стал Липецк. Наши бойцы уже добиваются успехов на международной арене. В частности, динамовец Максим Бочарников побеждал в первенстве Европы по панкратиону.

988
#Панкратион
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Липецк-Индезит» все-таки прервал серию поражений (ФОТО)
#Волейбол #"Липецк-Индезит"
2
«Липецк-Индезит» все-таки прервал серию поражений (ФОТО)

вчера, 18:55

Спорт
Ушуисты Липецка в чемпионате ЦФО в среднем завоевали по полторы медали на брата (ФОТО)
#Ушу-таолу
3
Ушуисты Липецка в чемпионате ЦФО в среднем завоевали по полторы медали на брата (ФОТО)

вчера, 18:40

Спорт
«ЛГТУ-Липецк» на грани развала: в Казани – очередное поражение с двузначным счетом (ФОТО)
#Мини-футбол #"ЛГТУ-Липецк"
7
«ЛГТУ-Липецк» на грани развала: в Казани – очередное поражение с двузначным счетом (ФОТО)

вчера, 17:59

Спорт
Усманская «Чайка»: размах крыльев уже не тот
#"Чайка" #мини-футбол
6
Усманская «Чайка»: размах крыльев уже не тот

вчера, 13:44

Спорт
Сергей Машнин: «В «Металлурге» здоровая конкуренция, а Войдель нам не помешает»
#Футбол #"Металлург" #Сергей Машнин
5
Сергей Машнин: «В «Металлурге» здоровая конкуренция, а Войдель нам не помешает»

03.02.2018 21:00

Спорт
«Липецк-Индезит» проиграл третий матч подряд
#Волейбол #"Липецк-Индезит"
5
«Липецк-Индезит» проиграл третий матч подряд

03.02.2018 19:08

Спорт