В «Динамо» полторы сотни бойцов соревнуются по правилам древнего единоборства (ФОТО)

Соревнования посвящены 75-летию Сталинградской битвы.

На втором этаже дворца спорта «Динамо» сейчас яблоку негде упасть. Здесь проходит первенство Липецкой области среди юношей и девушек по древнему боевому искусству - панкратиону.

Союз боевых единоборств Липецкой области и областная федерация панкратиона посвятили соревнования знаменательной дате – 75-летию победы советских войск в Сталинградской битве.

Как сообщили GOROD48 организаторы турнира, в младших возрастных – 8-9, 10-11 и 12-13 лет проводятся соревнования по облегченным правилам, где применяется только борцовская техника панкратиона. Ребята 14-15 и 16-17 лет бьются с полным применением борцовской и ударной техники.

Особое значение соревнованиям придает тот факт, что они являются отборочными на первенство ЦФО.







Панккратион – вид единоборств, созданный в глубокой древности и на протяжении семи веков (!) входивший в программу древнегреческих Олимпийских Игр. По преданию, его создателями являются мифические Геракл и Тесей. В последние годы в мире начали возрождать незаслуженно забытый вид спорта, международные организации добиваются его возвращения в программу современных Олимпиад. В России одним из центров возрождения панкратиона стал Липецк. Наши бойцы уже добиваются успехов на международной арене. В частности, динамовец Максим Бочарников побеждал в первенстве Европы по панкратиону.