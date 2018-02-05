Общество

вчера, 14:09

Липецкие «хрюши» собрали в магазине больше тележки просроченных продуктов

33 9248
#Хрюши против #просрочка
5
Липецкие «хрюши» собрали в магазине больше тележки просроченных продуктов

Магазины пытаются накормить нас не очень свежими продуктами.

Активисты сообщества «Хрюши против! Липецк» провели рейд в крупном магазине на улице Космонавтов.

Как сообщили в своем сообществе в сети «ВКонтакте» участники рейда, они обнаружили больше тележки просроченных продуктов, причем в ряде случаев просрочка исчислялась месяцами.

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В основном, просроченными оказались пиво, сыры, овощи и фрукты. При этом, некачественные фрукты и овощи выделялись и своим внешним видом.

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Многие из них были покрыты плесенью или затронуты гниением, как это помело.

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«Хрюши против!» - движение за защиту прав потребителей, которое по своей инициативе проводит проверки в магазинах, точках общепита и т.д. Несмотря на противодействие деятельности «хрюш» со стороны администрации заведений, им нередко удается уличить магазины в торговле некачественной и просроченной продукцией. В Липецке тоже существуют свое отделение этого общественного движения.

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Фото vk.com/hp_48

33 9248
#Хрюши против #просрочка
5

Комментарии (33)

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фиксер

34 минуты назад
бомжи в поисках просрочки
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Я против

39 минут назад
И на камеру они прям купят два товара просроченных,по акции вернут деньги и товар.И прям утилизируют другие)))).Ага,без камер они наглые пробивают по одному товару,и проосят все сделать как надо.Т.е товар и деньги.Но просрок они прям в магазине кушали при нас,после возврата денег и товара.Вот вам и хрюши)))И заколебают снимать,прям медом не корми.Зато хрен потом выложат в сеть,т.к хреново снимают,выбирают лучшее так сказать)))Удачи вам Хрюшки!!!!Надеюсь что вы реально помогаете людям,а не себе животы набиваете.И организуйте акцию уже"Хрюши помогают!!!!"Отнесите хорошие продукты ветеранам,в дома пристарелых,нуждающимся.В магазинах то все выкидывается.
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Я против

48 минут назад
Значит расскажу их схему.Они делятся на разные магазины в один день,Работая в магазине,слышала своими ушами как они разговаривали по телефону с др.Хрюшами,и те говорили что нашли.Естественно дата поставки одна в магазины,днем раньше или позже.Так вот речь велась о просроченных Чудо молоке и Чудо творожках.Честно,их очень мало на прилавках стоит,и я вас уверяю что сама лично проверяла молочку все утро.Как они нашли одно молоко Чудо,аж на 3 дня просроченного?Оно стоит в холодильнике,а на кассе ели холодное было.И потом после того как они сказали что завтра прийдут,мы с директором осмотрели еще раз всю молочку,сыры и колбасу после их ухода.Не поверите!!!.В чудо творожках,прям за пятью штуками!!!!!лежала упаковка тёплого творожка на два месяца просроченного))))А в сырах,ну смех,назад затолкали сыр вообще на полгода просрочки. Т.е они завтра бы пришли и нашли бы это 100%.Вот как так то?Тем более,пиво,воды,соки,чипсы,сухарики,творожок и т.д за этим должен следить и мечандайзер!!!!!!
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Тамара

вчера, 23:32
А ту Малибу в перекрестке грудинка солёная стоит на витрине с месте с курицей свежей и охлаждения свининой. Куда смотрит роспотребнадзор????
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Васек.

вчера, 23:19
Люди с мусорных контейнеров питаются и ничего , такое государство Единая Россия нищих 30 процентов бедных ещё 50 .
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грубиян

вчера, 21:59
на последнем фото дата изготовления а не срок годности учите мат часть а то в суде розовыми пятачками не отделаетесь
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грубиян

вчера, 21:56
гость, жрите и благодарите скоро и этого не будет
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фашист

вчера, 21:55
очередная акция павловских проституток что то поросятки боятся к покупайкам подходить что то здесб не так
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Хрюши вы молодцы

вчера, 21:54
Только вы непобоялись этих гавносетей
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Юрий

вчера, 21:47
И какие будут новые предложения, что делать с просрочкой и как ее не допускать? Похоже,что их нет,один скулежь,Если нет ничего нового ,то съешьте сами и запейте просроченным пивом .раз вы назвались хрюшами но если не станете есть .то выбросьте на мусорку ,там тоже свои люди , микрорайонские ждут и скажут вам еще спасибо
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