Липецкие «хрюши» собрали в магазине больше тележки просроченных продуктов

Магазины пытаются накормить нас не очень свежими продуктами.

Активисты сообщества «Хрюши против! Липецк» провели рейд в крупном магазине на улице Космонавтов.

Как сообщили в своем сообществе в сети «ВКонтакте» участники рейда, они обнаружили больше тележки просроченных продуктов, причем в ряде случаев просрочка исчислялась месяцами.







В основном, просроченными оказались пиво, сыры, овощи и фрукты. При этом, некачественные фрукты и овощи выделялись и своим внешним видом.



Многие из них были покрыты плесенью или затронуты гниением, как это помело.







«Хрюши против!» - движение за защиту прав потребителей, которое по своей инициативе проводит проверки в магазинах, точках общепита и т.д. Несмотря на противодействие деятельности «хрюш» со стороны администрации заведений, им нередко удается уличить магазины в торговле некачественной и просроченной продукцией. В Липецке тоже существуют свое отделение этого общественного движения.



Фото vk.com/hp_48

