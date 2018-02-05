Усманская «Чайка»: размах крыльев уже не тот

Располагая неплохим составом, команда Усмани проигрывает всем подряд, пропуская в среднем по 8 мячей за игру.

Продолжает проигрывать в первенстве «Черноземья» по мини-футболу усманская «Чайка». В своем четвертом матче турнира подопечные пенсионера Анатолия Соломахина дома принимали ВГИФК из Воронежа и потерпели четвертое поражения, на этот раз 3:8.

Голы у «Чайки» забили Наталья Лапеха, Анастасия Верясова (Сундеева) и Наталья Симакина. У соперниц «покер» на счету Анастасии Золотаревой, два мяча забила Валерия Елисеева, по одному Брежнева и Хлыстова.

Отметим, что «Чайка» в нынешнем сезоне не смогла навязать борьбу ни одной команде, уступая, минимум, с разницей в три гола. В 4-х матчах пропущено уже 33 мяча (в среднем 8 за игру), что говорит о грандиозных проблемах в обороне.

Вместе с тем, неплохие игроки в команде остаются. Наталья Симакина с 7-ю голами делит 3-6-м места в споре лучших бомбардиров турнира. Анастасия Сундеева – 6 голов делит 7-9-е место. Однако потенциал команды уже который год не реализуется. Вероятно, «Чайке» не помешал бы новый тренер.

Из 9 участниц турнира лишь две команды имеют ноль в графе «набранные очки» - «Чайка» и воронежская «Сталь».