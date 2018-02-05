Спорт

вчера, 13:44

Усманская «Чайка»: размах крыльев уже не тот

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#"Чайка" #мини-футбол
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Усманская «Чайка»: размах крыльев уже не тот

Располагая неплохим составом, команда Усмани проигрывает всем подряд, пропуская в среднем по 8 мячей за игру.

Продолжает проигрывать в первенстве «Черноземья» по мини-футболу усманская «Чайка». В своем четвертом матче турнира подопечные пенсионера Анатолия Соломахина дома принимали ВГИФК из Воронежа и потерпели четвертое поражения, на этот раз 3:8.

Голы у «Чайки» забили Наталья Лапеха, Анастасия Верясова (Сундеева) и Наталья Симакина. У соперниц «покер» на счету Анастасии Золотаревой, два мяча забила Валерия Елисеева, по одному Брежнева и Хлыстова.

Отметим, что «Чайка» в нынешнем сезоне не смогла навязать борьбу ни одной команде, уступая, минимум, с разницей в три гола. В 4-х матчах пропущено уже 33 мяча (в среднем 8 за игру), что говорит о грандиозных проблемах в обороне.

Вместе с тем, неплохие игроки в команде остаются. Наталья Симакина с 7-ю голами делит 3-6-м места в споре лучших бомбардиров турнира. Анастасия Сундеева – 6 голов делит 7-9-е место. Однако потенциал команды уже который год не реализуется. Вероятно, «Чайке» не помешал бы новый тренер.

Из 9 участниц турнира лишь две команды имеют ноль в графе «набранные очки» - «Чайка» и воронежская «Сталь».

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#"Чайка" #мини-футбол
2

Комментарии (6)

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Мария

вчера, 21:53
Финансирования на наших детей не выделяют. Кто бы вспомнил как команду в Анапу на "кожанный мяч" в мае отправляли. Слезы одни. Детям игровая практика нужна. А как их возить. За счет родителей? С таким подходом каких побед в будущем мы ждем? Ниши управленцы имхо в комитете по образованию, директора дюсш плевать на детей хотели. Пока не поскандалишь не очнутся. Завтра наши девчонки 10-11 летние едут в Москву на соревнования. ПУТЬ: до москвы естественно на поезде, далее с казанского вокзала на метро до ярославского, далее на электричке до фрязино долее пешком ок 1,5 км до санатория где и будут проживать в теч 5 дней. ЭТО НОРМАЛЬНО? А ЧТО АВТОБУСОВ НЕТ? О каком спорте ма говорим........
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Мария

вчера, 21:52
Моя дочь играет в детской сборной Усманского района. Спонсоров у нас нет. МЫ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ. Футбол (да и любой другой спорт) не может держаться на энтузиазме учителей физкультуры. Я, как родитель, вижу что с нашими детьми занимается наш школьный физрук Мишаков А. В. и только поэтому наши дети играют.
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01

вчера, 18:59
Жги Солому!
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Чайке

вчера, 18:59
Гоните Соломахина и будет вам счастье
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Таня

вчера, 17:14
Чтобы что-то требовать от спортсмена, сначала нужно вложить в него, а когда снимают даже мизерные ставки спортсменов-инструкторов, дабы повесить зарплату вышестоящим…что можно требовать и ждать от спорта…(сейчас не только о "Чайке" говорю)
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цирк

вчера, 14:22
вся область бездари -все в ,,папу,, олега, который путем фальсификации выборов остановил рост общества
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