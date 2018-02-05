Общество
вчера, 13:27
В Долгоруковском районе состоялся лыжный поход в честь 75-летия Сталинградской битвы
Лыжники посетили высоту, где шли бои
В субботу, 3 февраля, состоялся лыжный поход, посвящённый 75-летию победы в Сталинградской битве, организованный специалистами Дома культуры села Долгоруково.
Лыжники прошли по местам боёв за высоту в селе Стрелец. Возложили цветы на братскую могилу и посетили музей, сообщили в администрации райцентра.
Лыжники прошли по местам боёв за высоту в селе Стрелец. Возложили цветы на братскую могилу и посетили музей, сообщили в администрации райцентра.
Неавтофанат
Дед (маразм крепчал)
Дед (духовные скрепы)
Дед
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