В Долгоруковском районе состоялся лыжный поход в честь 75-летия Сталинградской битвы

Лыжники посетили высоту, где шли бои

В субботу, 3 февраля, состоялся лыжный поход, посвящённый 75-летию победы в Сталинградской битве, организованный специалистами Дома культуры села Долгоруково.



Лыжники прошли по местам боёв за высоту в селе Стрелец. Возложили цветы на братскую могилу и посетили музей, сообщили в администрации райцентра.