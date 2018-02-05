Общество

вчера, 13:27

В Долгоруковском районе состоялся лыжный поход в честь 75-летия Сталинградской битвы

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#75-летие Сталинградской битвы
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Лыжники посетили высоту, где шли бои

В субботу, 3 февраля, состоялся лыжный поход, посвящённый 75-летию победы в Сталинградской битве, организованный специалистами Дома культуры села Долгоруково.

Лыжники прошли по местам боёв за высоту в селе Стрелец. Возложили цветы на братскую могилу и посетили музей, сообщили в администрации райцентра.
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#75-летие Сталинградской битвы
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Комментарии (6)

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Неавтофанат

вчера, 15:27
Дед , греешь немецкую душу. Немецкие гиды обязательно говорят, что на стороне нацистов воевали 2 миллиона бывших советских воинов, попавших в плен. Не все из них попали в плен нашим, знали - пощады не будет! Живут среди нас отсидевшие в сталинских лагерях, ходят 9 мая на пл. Героев. Говорят: -"Я воевал как все, а за то что власовцем был - отсидел!"
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Дед (маразм крепчал)

вчера, 15:23
В Михайловке (город в Волгоградской области) воспитанников детского сада "Лукоморье" поставили на колени в снег для флешмоба в честь 75-летия победы в Сталинградской битве,детей выстроили в форме цифры "75".Мощно и круто!!! Молодцы!!! Умницы! Ребята, большие молодцы! Так держать! Патриотичный, невероятно красивый, блестящий, правильный флешмоб! — похвалили местные чиновники.
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Дед (духовные скрепы)

вчера, 15:07
Почему в Волгограде и Курске вырубают память об участниках Великой Отечественной войны и подводниках "Курска"? Вот уже несколько дней жители Волгограда обсуждают настоящий вандализм, который устроили городские власти около легендарного монумента Сталинградской битве: во время реконструкции территории был уничтожен парк Сталинградских Вдов, который был основан семьями погибших на войне солдат ещё в 60-е годы. Теперь на месте деревьев, многие из которых были именными, будет автостоянка. После того как возмущённые люди потребовали прекратить уничтожение памятника, местные чиновники объявили, что, мол, всё это — лишь красивая выдумка и никакого парка там отродясь не было. Похожая история недавно произошла в Курске, где ради расширения автотрассы городские власти спилили три из 118 берёз, высаженных в память о членах экипажа подлодки "Курск", трагически погибших в 2000 году.
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Дед

вчера, 14:41
2 февраля в России и некоторых других постсоветских странах отметили 75-летие окончания Сталинградской битвы, помянув павших в боях с немцами соотечественников. При этом мало кто знает, что от 50 до 70 тысяч русских, украинцев, белорусов и казаков воевали на стороне немцев в армии Паулюса. Подавляющее большинство россиян не вспомнит об этих людях, которые сражались не "за Гитлера", не за нацизм, не за Бухенвальд и Освенцим, а против большевизма. Также, как русские, украинцы, белорусы и казаки, воевавшие против нацизма в РККА и советской партизанке - боролись не за ГУЛАГ, колхозы и Сталина. И первые, и вторые воевали против абсолютного зла на стороне другого, точно такого же абсолютного зла.Лично я с одинаковым уважением отношусь ко всем славянам, павшим на обеих сторонах Советско-германского фронта в Сталинградской бойне.
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Ё-клмн

вчера, 13:49
Маршрут, протяжённость, кто участники ничего не известно, так новости сообщать нельзя .Вам, двойка.
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Патриот

вчера, 13:38
Где лыжники.,
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