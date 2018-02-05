Общество
вчера, 13:23
В Ельце на Масленицу проведут гусиные бои
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Стала известна развлекательная программа масленичных гуляний в древнем городе
18 февраля администрация городского округа город Елец приглашает гостей и жителей города провести русский праздник «Масленица по-елецки» для всей семьи на улицах, площадях и парках города.
Вы сможете увидеть цирковое представление, гусиные бои, огненное шоу, «Медвежьи потехи», принять участие в народных масленичных играх и забавах, прокатиться в санях, услышать потешные стихи, народные песни и частушки, увидеть обрядовых кукол.
Будут работать тиры, «Колесо обзора», детские аттракционы, организовано катание на лошадях.
В 12-00 часов состоится костюмированное масленичное шествие –
в 14-00 часов – сожжение чучела Масленицы.
Программа праздника
«Блинный разгуляй». Масленица по-елецки.
18 февраля 2018 года
Улица Коммунаров (от ул. Мира до ул. Комсомольская)
11:00-16:00 «Блинный разгуляй» (торговые ряды, сувениры, обереги, лакомства, аттракционы, мастер-классы по народным ремеслам и промыслам, фотозоны)
11:00-14:00 Масленичные подворья мастерская пленэрной живописи
11:00-14:00 «Балаган-Масленица! Заходите, спойте и спляшите!». Игровой марафон и веселое караоке для всех желающих
11:00-15:00 Выставка автомобилей марки «Шкода» и «Киа»
12:00 Масленичное костюмированное шествие
Улица Горького (от ул. Коммунаров до ул. Л.Толстого)
Катание верхом на лошадях
Городской парк
11:00 Блинная Масленичная Олимпиада
«Колесо обзора», призовой столб, фотозоны, тир, аттракцион желаний «Прощайте, неурядицы!», «Слобода богатырская»
11:00-12:00 фольклорная программа «Масленичная карусель»
12:00-12:15 Цирковое представление
12:15-14:00 театрализованный пролог «Боярыня Масленица».
14:00 обрядовое сожжение чучела Масленицы «Гори, гори ясно!»
14:00-14:10 Театр огня
14:10-14:40 Шоу «Разгуляй» (Ансамбль «Любава»)
14:40-16:00 масленичная дискотека «Танцуй веселей, ног не жалей!»
Детский парк
Фестиваль Масленичных приключений
11:00 Тир, аттракционы, катание на санях, фотозоны, катания с горы, «Медвежья потеха»
12:00-14:00 театрализованная развлекательная программа «Масленичный калейдоскоп»
12:00-14:00 Народные масленичные игры и забавы
14:00-15:00 игровая программа «Всем гуртом на Масленицу!»
Музей народных ремёсел и промыслов
Масленичные посиделки «Масленица-блинница - весны именинница»
14:00 «Масленица». Программа с фольклорным ансамблем «Потешки»
14:30 Мастер-класс по изготовлению традиционной тряпичной куклы «Масленицы»
15:00 «Веселые наигрыши». Встреча с гармонистами
15:30 «Весенние узоры». Мастер-класс по кружевоплетению
Рынок «Дионис»
10:00-15:00 Областные соревнования по картингу среди школьников
Фото: 24warez.ru
Вы сможете увидеть цирковое представление, гусиные бои, огненное шоу, «Медвежьи потехи», принять участие в народных масленичных играх и забавах, прокатиться в санях, услышать потешные стихи, народные песни и частушки, увидеть обрядовых кукол.
Будут работать тиры, «Колесо обзора», детские аттракционы, организовано катание на лошадях.
В 12-00 часов состоится костюмированное масленичное шествие –
в 14-00 часов – сожжение чучела Масленицы.
Программа праздника
«Блинный разгуляй». Масленица по-елецки.
18 февраля 2018 года
Улица Коммунаров (от ул. Мира до ул. Комсомольская)
11:00-16:00 «Блинный разгуляй» (торговые ряды, сувениры, обереги, лакомства, аттракционы, мастер-классы по народным ремеслам и промыслам, фотозоны)
11:00-14:00 Масленичные подворья мастерская пленэрной живописи
11:00-14:00 «Балаган-Масленица! Заходите, спойте и спляшите!». Игровой марафон и веселое караоке для всех желающих
11:00-15:00 Выставка автомобилей марки «Шкода» и «Киа»
12:00 Масленичное костюмированное шествие
Улица Горького (от ул. Коммунаров до ул. Л.Толстого)
Катание верхом на лошадях
Городской парк
11:00 Блинная Масленичная Олимпиада
«Колесо обзора», призовой столб, фотозоны, тир, аттракцион желаний «Прощайте, неурядицы!», «Слобода богатырская»
11:00-12:00 фольклорная программа «Масленичная карусель»
12:00-12:15 Цирковое представление
12:15-14:00 театрализованный пролог «Боярыня Масленица».
14:00 обрядовое сожжение чучела Масленицы «Гори, гори ясно!»
14:00-14:10 Театр огня
14:10-14:40 Шоу «Разгуляй» (Ансамбль «Любава»)
14:40-16:00 масленичная дискотека «Танцуй веселей, ног не жалей!»
Детский парк
Фестиваль Масленичных приключений
11:00 Тир, аттракционы, катание на санях, фотозоны, катания с горы, «Медвежья потеха»
12:00-14:00 театрализованная развлекательная программа «Масленичный калейдоскоп»
12:00-14:00 Народные масленичные игры и забавы
14:00-15:00 игровая программа «Всем гуртом на Масленицу!»
Музей народных ремёсел и промыслов
Масленичные посиделки «Масленица-блинница - весны именинница»
14:00 «Масленица». Программа с фольклорным ансамблем «Потешки»
14:30 Мастер-класс по изготовлению традиционной тряпичной куклы «Масленицы»
15:00 «Веселые наигрыши». Встреча с гармонистами
15:30 «Весенние узоры». Мастер-класс по кружевоплетению
Рынок «Дионис»
10:00-15:00 Областные соревнования по картингу среди школьников
Фото: 24warez.ru
5 928
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