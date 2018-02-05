В Ельце на Масленицу проведут гусиные бои

Стала известна развлекательная программа масленичных гуляний в древнем городе

18 февраля администрация городского округа город Елец приглашает гостей и жителей города провести русский праздник «Масленица по-елецки» для всей семьи на улицах, площадях и парках города.



Вы сможете увидеть цирковое представление, гусиные бои, огненное шоу, «Медвежьи потехи», принять участие в народных масленичных играх и забавах, прокатиться в санях, услышать потешные стихи, народные песни и частушки, увидеть обрядовых кукол.



Будут работать тиры, «Колесо обзора», детские аттракционы, организовано катание на лошадях.



В 12-00 часов состоится костюмированное масленичное шествие –



в 14-00 часов – сожжение чучела Масленицы.





Программа праздника



«Блинный разгуляй». Масленица по-елецки.



18 февраля 2018 года



Улица Коммунаров (от ул. Мира до ул. Комсомольская)



11:00-16:00 «Блинный разгуляй» (торговые ряды, сувениры, обереги, лакомства, аттракционы, мастер-классы по народным ремеслам и промыслам, фотозоны)



11:00-14:00 Масленичные подворья мастерская пленэрной живописи



11:00-14:00 «Балаган-Масленица! Заходите, спойте и спляшите!». Игровой марафон и веселое караоке для всех желающих



11:00-15:00 Выставка автомобилей марки «Шкода» и «Киа»



12:00 Масленичное костюмированное шествие



Улица Горького (от ул. Коммунаров до ул. Л.Толстого)



Катание верхом на лошадях



Городской парк



11:00 Блинная Масленичная Олимпиада



«Колесо обзора», призовой столб, фотозоны, тир, аттракцион желаний «Прощайте, неурядицы!», «Слобода богатырская»



11:00-12:00 фольклорная программа «Масленичная карусель»



12:00-12:15 Цирковое представление



12:15-14:00 театрализованный пролог «Боярыня Масленица».



14:00 обрядовое сожжение чучела Масленицы «Гори, гори ясно!»



14:00-14:10 Театр огня



14:10-14:40 Шоу «Разгуляй» (Ансамбль «Любава»)



14:40-16:00 масленичная дискотека «Танцуй веселей, ног не жалей!»



Детский парк



Фестиваль Масленичных приключений



11:00 Тир, аттракционы, катание на санях, фотозоны, катания с горы, «Медвежья потеха»



12:00-14:00 театрализованная развлекательная программа «Масленичный калейдоскоп»



12:00-14:00 Народные масленичные игры и забавы



14:00-15:00 игровая программа «Всем гуртом на Масленицу!»



Музей народных ремёсел и промыслов



Масленичные посиделки «Масленица-блинница - весны именинница»



14:00 «Масленица». Программа с фольклорным ансамблем «Потешки»



14:30 Мастер-класс по изготовлению традиционной тряпичной куклы «Масленицы»



15:00 «Веселые наигрыши». Встреча с гармонистами



15:30 «Весенние узоры». Мастер-класс по кружевоплетению



Рынок «Дионис»



10:00-15:00 Областные соревнования по картингу среди школьников



Фото: 24warez.ru

