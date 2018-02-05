Общество

вчера, 13:23

В Ельце на Масленицу проведут гусиные бои

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#Масленица
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В Ельце на Масленицу проведут гусиные бои

Стала известна развлекательная программа масленичных гуляний в древнем городе

18 февраля администрация городского округа город Елец приглашает гостей и жителей города провести русский праздник «Масленица по-елецки» для всей семьи на улицах, площадях и парках города.

Вы сможете увидеть цирковое представление, гусиные бои, огненное шоу, «Медвежьи потехи», принять участие в народных масленичных играх и забавах, прокатиться в санях, услышать потешные стихи, народные песни и частушки, увидеть обрядовых кукол.

Будут работать тиры, «Колесо обзора», детские аттракционы, организовано катание на лошадях.

В 12-00 часов состоится костюмированное масленичное шествие –

в 14-00 часов – сожжение чучела Масленицы.


Программа праздника

«Блинный разгуляй». Масленица по-елецки.

18 февраля 2018 года

Улица Коммунаров (от ул. Мира до ул. Комсомольская)

11:00-16:00 «Блинный разгуляй» (торговые ряды, сувениры, обереги, лакомства, аттракционы, мастер-классы по народным ремеслам и промыслам, фотозоны)

11:00-14:00 Масленичные подворья мастерская пленэрной живописи

11:00-14:00 «Балаган-Масленица! Заходите, спойте и спляшите!». Игровой марафон и веселое караоке для всех желающих

11:00-15:00 Выставка автомобилей марки «Шкода» и «Киа»

12:00 Масленичное костюмированное шествие

Улица Горького (от ул. Коммунаров до ул. Л.Толстого)

Катание верхом на лошадях

Городской парк

11:00 Блинная Масленичная Олимпиада

«Колесо обзора», призовой столб, фотозоны, тир, аттракцион желаний «Прощайте, неурядицы!», «Слобода богатырская»

11:00-12:00 фольклорная программа «Масленичная карусель»

12:00-12:15 Цирковое представление

12:15-14:00 театрализованный пролог «Боярыня Масленица».

14:00 обрядовое сожжение чучела Масленицы «Гори, гори ясно!»

14:00-14:10 Театр огня

14:10-14:40 Шоу «Разгуляй» (Ансамбль «Любава»)

14:40-16:00 масленичная дискотека «Танцуй веселей, ног не жалей!»

Детский парк

Фестиваль Масленичных приключений

11:00 Тир, аттракционы, катание на санях, фотозоны, катания с горы, «Медвежья потеха»

12:00-14:00 театрализованная развлекательная программа «Масленичный калейдоскоп»

12:00-14:00 Народные масленичные игры и забавы

14:00-15:00 игровая программа «Всем гуртом на Масленицу!»

Музей народных ремёсел и промыслов

Масленичные посиделки «Масленица-блинница - весны именинница»

14:00 «Масленица». Программа с фольклорным ансамблем «Потешки»

14:30 Мастер-класс по изготовлению традиционной тряпичной куклы «Масленицы»

15:00 «Веселые наигрыши». Встреча с гармонистами

15:30 «Весенние узоры». Мастер-класс по кружевоплетению

Рынок «Дионис»

10:00-15:00 Областные соревнования по картингу среди школьников

Фото: 24warez.ru
5 928
#Масленица
1

Комментарии (5)

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Дайте хлеба и максимки

вчера, 20:17
При настоящем Царе (когда Его не поддерживала партия жуликов и воров) в Ельце были в почёте перепелиные бои, хороший перепел изловленный мальцами стоил по цене барана. Но эт давно было, кады пашаницу руками косили и было много детей, а не больных раком, к сожалению..
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16 век

вчера, 15:04
все гавно и развращение народа идет сверху. Реальное средневековье - бои животных. Да если хочется подратся Тарбунатору - выйди на улицу без охраны - любой морду разобъет и будет тебе счастье
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Animal planet

вчера, 14:50
пусть алкашня нажрется и устраивает кулачные бои в трусах между собой,нафига животных трогать?
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цирк

вчера, 14:26
мы стали лучше одеваться и кушать больше овощей, но по количеству придурков, область впереди планеты всей= вот что значит фальсификация выборов
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Как то так

вчера, 14:05
А как же жестокое обращение с животными. Давайте лучше чиновничьи бои организуем...
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