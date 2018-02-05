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вчера, 13:08

В полицию поступило сообщение о минировании ТЦ «Охотный ряд»

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В полицию поступило сообщение о минировании ТЦ «Охотный ряд»

Об угрозе взрыва сообщил по телефону аноним

Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в торговом центре "Охотный ряд" в Москве, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" осведомленный источник.

«Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в ТЦ «Охотный ряд», — заявил он. Ожидается прибытие кинологов, решается вопрос об эвакуации посетителей и персонала.

Напомним, 29 января в Москве поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в 33 зданиях. Как отмечается, все они были надиктованы одним и тем же голосом.
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