В России
вчера, 13:08
В полицию поступило сообщение о минировании ТЦ «Охотный ряд»
Об угрозе взрыва сообщил по телефону аноним
Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в торговом центре "Охотный ряд" в Москве, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" осведомленный источник.
«Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в ТЦ «Охотный ряд», — заявил он. Ожидается прибытие кинологов, решается вопрос об эвакуации посетителей и персонала.
Напомним, 29 января в Москве поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в 33 зданиях. Как отмечается, все они были надиктованы одним и тем же голосом.
«Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в ТЦ «Охотный ряд», — заявил он. Ожидается прибытие кинологов, решается вопрос об эвакуации посетителей и персонала.
Напомним, 29 января в Москве поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в 33 зданиях. Как отмечается, все они были надиктованы одним и тем же голосом.