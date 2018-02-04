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44 минуты назад

В Италии мужчина открыл стрельбу по африканским мигрантам

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#Италия #африканские мигранты #стрельба #нападение #итальянец #расовая ненависть
В Италии мужчина открыл стрельбу по африканским мигрантам

Мужчина стрелял по мигрантам из-за «расовой ненависти». В МВД Италии отметили, что он действовал в одиночку, но планировал нападение долгое время.

МВД Италии раскрыло подробности стрельбы по мигрантам в городе Мачерата.

По данным правоохранителей, 28-летний Лука Итани, который открыл огонь по людям 3 февраля, был связан с правыми экстремистскими движениями, - сообщает итальянское агентство ANSA.

Уточняется, что мужчина действовал в одиночку, а нападение готовил долгое время. В полиции рассказали, что преступление на почве расовой ненависти мужчина готовил в течение нескольких месяцев.

Траини из машины расстрелял людей в городе Мачерата. В результате атаки ранения получили шестеро человек.

В настоящее время нападавший задержан, - пишут "Известия".
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#Италия #африканские мигранты #стрельба #нападение #итальянец #расовая ненависть

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