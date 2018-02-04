В Италии мужчина открыл стрельбу по африканским мигрантам

Мужчина стрелял по мигрантам из-за «расовой ненависти». В МВД Италии отметили, что он действовал в одиночку, но планировал нападение долгое время.

МВД Италии раскрыло подробности стрельбы по мигрантам в городе Мачерата.



По данным правоохранителей, 28-летний Лука Итани, который открыл огонь по людям 3 февраля, был связан с правыми экстремистскими движениями, - сообщает итальянское агентство ANSA.



Уточняется, что мужчина действовал в одиночку, а нападение готовил долгое время. В полиции рассказали, что преступление на почве расовой ненависти мужчина готовил в течение нескольких месяцев.



Траини из машины расстрелял людей в городе Мачерата. В результате атаки ранения получили шестеро человек.



В настоящее время нападавший задержан, - пишут "Известия".