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В Тульской области около 5 тысяч человек остались без света
Около 5 тысяч жителей Тульской области остались без света в воскресенье в результате массовых аварийных отключений, вызванных ухудшением погодных условий. К работе по восстановлению энергоснабжения подключены 17 бригад энергетиков.
"В 09:15 на пульт диспетчера "Единой службы спасения-112" поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в восьми населенных пунктах Веневского района", — говорится в сообщении.
На месте выехали бригады филиала "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области, - отметили в МЧС.
По информации Минэнерго, с 6.30 без электричества из-за неблагоприятных погодных условий (сильный мокрый снег) в Тульской области остались около 5 тысяч человек. Мощность отключенных потребителей уточняется. Температура наружного воздуха составляет 0 градусов. Ситуация остается на особом контроле министерства, - передает РИА-Новости.