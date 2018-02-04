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49 минут назад

В Тульской области около 5 тысяч человек остались без света

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#Тула #электричество #непогода
В Тульской области около 5 тысяч человек остались без света

Около 5 тысяч жителей Тульской области остались без света в воскресенье в результате массовых аварийных отключений, вызванных ухудшением погодных условий. К работе по восстановлению энергоснабжения подключены 17 бригад энергетиков.

Восемь населенных пунктов Веневского района Тульской области отключены от электроснабжения, сообщило главное управление МЧС России по Тульской области, без света остались почти 5 тысяч человек, - отмечает Минэнерго.

"В 09:15 на пульт диспетчера "Единой службы спасения-112" поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в восьми населенных пунктах Веневского района", — говорится в сообщении.

На месте выехали бригады филиала "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области, - отметили в МЧС.

По информации Минэнерго, с 6.30 без электричества из-за неблагоприятных погодных условий (сильный мокрый снег) в Тульской области остались около 5 тысяч человек. Мощность отключенных потребителей уточняется. Температура наружного воздуха составляет 0 градусов. Ситуация остается на особом контроле министерства, - передает РИА-Новости.

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#Тула #электричество #непогода

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