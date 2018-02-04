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52 минуты назад
В Пермском крае двое детей погибли при пожаре
Жертвами пожара в жилом доме в Пермском крае стали двое детей.
Двое детей погибли в результате пожара в деревянном четырехквартирном жилом доме в поселке Серга Кунгурского района Пермского края. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, сообщение о загорании четырехквартирного одноэтажного жилого дома поступило в дежурную смену в 05:11 по местному времени (03:11 по московскому времени).
"Пожарные вынесли из горящего дома двух детей, передали работникам скорой помощи. Были проведены реанимационные мероприятия, но врачи констатировали смерть детей. Было установлено, что все остальные жильцы дома эвакуировались сами до прибытия пожарной охраны", - сообщили в МЧС.
Как пояснили в управлении СК по Пермскому краю, в результате пожара погиб десятилетний мальчик, проживающий в доме и его восьмилетняя двоюродная сестра, находившаяся в гостях с отцом. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", - сообщили в СК. Судебно-медицинский эксперт, осмотревший тела погибших, не обнаружил видимых следов, указывающих на то, что они стали жертвами насильственного преступления.
"В настоящее время в администрации Сергинского поселения проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), где принимается решение о расселении жильцов сгоревшего дома", - сказали в МЧС.
На месте пожара работают руководители Главного управления МЧС России по Пермскому краю, Следственного управления СК по региону, дознаватели и инспекторы, а также специалисты испытательной пожарной лаборатории.
По данным ведомства, сообщение о загорании четырехквартирного одноэтажного жилого дома поступило в дежурную смену в 05:11 по местному времени (03:11 по московскому времени).
"Пожарные вынесли из горящего дома двух детей, передали работникам скорой помощи. Были проведены реанимационные мероприятия, но врачи констатировали смерть детей. Было установлено, что все остальные жильцы дома эвакуировались сами до прибытия пожарной охраны", - сообщили в МЧС.
Как пояснили в управлении СК по Пермскому краю, в результате пожара погиб десятилетний мальчик, проживающий в доме и его восьмилетняя двоюродная сестра, находившаяся в гостях с отцом. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", - сообщили в СК. Судебно-медицинский эксперт, осмотревший тела погибших, не обнаружил видимых следов, указывающих на то, что они стали жертвами насильственного преступления.
"В настоящее время в администрации Сергинского поселения проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), где принимается решение о расселении жильцов сгоревшего дома", - сказали в МЧС.
На месте пожара работают руководители Главного управления МЧС России по Пермскому краю, Следственного управления СК по региону, дознаватели и инспекторы, а также специалисты испытательной пожарной лаборатории.