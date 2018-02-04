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58 минут назад

Путин получил список желающих вернуться из Британии в Россию предпринимателей

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#Список #Путин #Россия #Британия #возвращение
Путин получил список желающих вернуться из Британии в Россию предпринимателей

Президенту России Владимиру Путину передан список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но сейчас скрывающихся от российского правосудия в Великобритании.

Президенту РФ Владимиру Путину передан список желающих вернуться на родину предпринимателей, проживающих сейчас в Великобритании и скрывающихся от российского правосудия. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста Борис Титов.

Он подтвердил, что будет ходатайствовать об исключении из списков Интерпола тех российских предпринимателей, чья вина не кажется ему доказанной. Титов не стал сообщать фамилии бизнесменов, находящихся в этом перечне, но, по его словам, их там более десятка. Список еще формируется, поскольку продолжают поступать обращения.

По словам правозащитника, дела фигурантов списка очень похожи — все они «успели уехать и не попали в СИЗО под меру пресечения». Против них заведены уголовные дела, они объявлены в розыск.

«Это может длиться годами и десятилетиями, а некоторые люди по двадцать лет живут и не могут вернуться, потому что дело возбуждено. К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из разыскного списка, а в Москве дело по-прежнему продолжает висеть», — заметил Титов.

По его словам, в шести зарубежных странах, в том числе в Великобритании, открылись пункты по приему таких обращений и оказанию содействия тем предпринимателям, которые желают уладить свои отношения с Россией, - передает Bfm.ru.
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#Список #Путин #Россия #Британия #возвращение

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