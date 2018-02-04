58 минут назад
Путин получил список желающих вернуться из Британии в Россию предпринимателей
Президенту России Владимиру Путину передан список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но сейчас скрывающихся от российского правосудия в Великобритании.
Он подтвердил, что будет ходатайствовать об исключении из списков Интерпола тех российских предпринимателей, чья вина не кажется ему доказанной. Титов не стал сообщать фамилии бизнесменов, находящихся в этом перечне, но, по его словам, их там более десятка. Список еще формируется, поскольку продолжают поступать обращения.
По словам правозащитника, дела фигурантов списка очень похожи — все они «успели уехать и не попали в СИЗО под меру пресечения». Против них заведены уголовные дела, они объявлены в розыск.
«Это может длиться годами и десятилетиями, а некоторые люди по двадцать лет живут и не могут вернуться, потому что дело возбуждено. К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из разыскного списка, а в Москве дело по-прежнему продолжает висеть», — заметил Титов.
По его словам, в шести зарубежных странах, в том числе в Великобритании, открылись пункты по приему таких обращений и оказанию содействия тем предпринимателям, которые желают уладить свои отношения с Россией, - передает Bfm.ru.