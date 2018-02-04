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Побывавшие в Крыму немецкие чиновники назвали санкции ошибкой

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#Крум #ФРГ #Германия #санкции #Украина
Побывавшие в Крыму немецкие чиновники назвали санкции ошибкой

По словам парламентариев, введение антироссийских санкций было ошибкой, так как они оказывают негативное влияние на Россию и Германию.

В Крым прибыла делегация депутатов трех региональных парламентов ФРГ — из Берлина, федеральных земель Бранденбург и Северный Рейн – Вестфалия.

«Мы хотим на месте ознакомиться с ситуацией в Крыму. Особенно нас интересуют последствия введенных против России санкций, поскольку Крым был их причиной. Мы считаем введение санкций ошибкой, они негативно сказались как на России, так и на Германии», — заявил депутат Рогер Бекамп, входящий в делегацию.

«Этой поездкой мы хотим подать позитивный сигнал», — добавил Уве Бронзон.

Участники поездки отметили, что на них не оказывалось в Германии никакого давления. Они также признали, что осведомлены о возможном запрете на посещение Украины после этой поездки, но относятся к этому безразлично.

В делегацию входят восемь человек, все они представляют партию «Альтернатива для Германии». Как ожидается, немецкие политики пробудут на полуострове до 9 февраля, - сообщает «Российская газета».

Немецкие компании вправе сами решать, работать ли им в Крыму. При этом санкции никогда не приносили пользы. Об этом заявил депутат парламента Берлина Уве Бронзон, комментируя слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что ряд немецких компаний, прежде всего автомобильных, продолжают работать на полуострове вопреки санкционному режиму.

- Немецкие фирмы в первую очередь ориентируются на свои экономические интересы, и они должны сами решать работать ли им в Крыму, - сказал Уве Бронзон. - Санкции никогда не приносили результат, и мы относимся к ним крайне критично. От санкций страдает простое население, а не политики.

Прибывшие в Крым депутаты земельных парламентов Северный Рейн-Вестфалии, Берлина и Бранденбурга не скрывают, что намерены обсудить с руководством Крыма возможности отмены санкционного режима. Что касается позиции Украины, то немецкие политики надеются на позитивные перемены в Киеве.

- Мы надеемся, что с течением времени ситуация вокруг Украины все же уляжется, и будет возможна какая-то плодотворная работа с Украиной, - сказал Уве Бронзон.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал "достать" немецкие автоконцерны, работающие в Крыму вопреки санкциям ЕС. Украинское министерство "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины" заявило, что ряд известных автоконцернов якобы работают в Крыму в обход санкций.

Сотрудники украинского ведомства утверждают, что выявили факты использования торговых марок мировых автомобильных брендов: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus и предоставления дилерскими центрами полного набора услуг и гарантийных работ.

10 января министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что ЕС должен поэтапно, а не одномоментно отменять экономические санкции против РФ. В свою очередь, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер предсказал, что «они когда-нибудь будут отменены».
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#Крум #ФРГ #Германия #санкции #Украина

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