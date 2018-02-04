В России

сегодня, 11:23

Около 80 авиарейсов отменили в Москве из-за погоды

145
#Москва #непогода #отмена рейсов
Около 80 авиарейсов отменили в Москве из-за погоды

В субботу в столичных аэропортах было задержано более 100 рейсов, 11 отменено.

В столичных аэропортах к утру воскресенья отменено или задерживается почти 80 авиарейсов, - свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписания".

Так, в Шереметьево задерживается 58 рейсов, во Внуково - 2, в Домодедово 3 и еще 15 отменены.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" 4 февраля отменит 21 рейс, следующий из Шереметьево и в него.

Накануне из-за непогоды в Москве было отменено и задержано около 100 рейсов.

Снегопад, прошедший в столице в субботу, стал самым сильным в истории метеонаблюдений, - передает "Интерфакс".
145
#Москва #непогода #отмена рейсов

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Во Внуково экстренно вернулся самолет
#Внуково #приземление #возвращение
Во Внуково экстренно вернулся самолет

17 минут назад

В России
В Москве из-за сильного снегопада погиб человек
В Москве из-за сильного снегопада погиб человек

19 минут назад

В России
В Тульской области около 5 тысяч человек остались без света
#Тула #электричество #непогода
В Тульской области около 5 тысяч человек остались без света

47 минут назад

В России
В Пермском крае двое детей погибли при пожаре
#Пермь #Прикамье #пожар
В Пермском крае двое детей погибли при пожаре

51 минуту назад

В России
Путин получил список желающих вернуться из Британии в Россию предпринимателей
#Список #Путин #Россия
Путин получил список желающих вернуться из Британии в Россию предпринимателей

57 минут назад

В России
В Москве в результате падения деревьев погиб человек
#Москва #падение деревьев #непогода
В Москве в результате падения деревьев погиб человек

сегодня, 11:33

В России