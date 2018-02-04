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сегодня, 11:23
Около 80 авиарейсов отменили в Москве из-за погоды
В субботу в столичных аэропортах было задержано более 100 рейсов, 11 отменено.
В столичных аэропортах к утру воскресенья отменено или задерживается почти 80 авиарейсов, - свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписания".
Так, в Шереметьево задерживается 58 рейсов, во Внуково - 2, в Домодедово 3 и еще 15 отменены.
Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" 4 февраля отменит 21 рейс, следующий из Шереметьево и в него.
Накануне из-за непогоды в Москве было отменено и задержано около 100 рейсов.
Снегопад, прошедший в столице в субботу, стал самым сильным в истории метеонаблюдений, - передает "Интерфакс".
Так, в Шереметьево задерживается 58 рейсов, во Внуково - 2, в Домодедово 3 и еще 15 отменены.
Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" 4 февраля отменит 21 рейс, следующий из Шереметьево и в него.
Накануне из-за непогоды в Москве было отменено и задержано около 100 рейсов.
Снегопад, прошедший в столице в субботу, стал самым сильным в истории метеонаблюдений, - передает "Интерфакс".