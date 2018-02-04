Общество

сегодня, 10:34

УФАС наказала елецкую клинику

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#УФАС
УФАС наказала елецкую клинику

Антимонопольная служба вынесла решение по делу о ненадлежащей рекламе.

Комиссия УФАС по Орловской области завершила рассмотрение дела, возбужденного в отношении ООО «Клиника доктора Шаталова» из города Ельца Липецкой области. Ранее антимонопольщики выявили факт распространения наружной рекламы.

В Ливнах в непосредственной близости от проезжей части была установлена отдельно стоящая двусторонняя рекламная конструкция. На обеих сторонах щита была размещена информация о клинике с указанием адреса и телефона. Кроме того, было использовано графическое изображение: образ мужчины в белом халате, на шее у которого висит фонендоскоп. Аналогичный щит был найден и на другой улице, только там мужчину заменил ребенок.

Комиссия УФАС пришла к выводу, что данная информация отвечала всем квалифицирующим признакам рекламы. А по закону реклама медицинских услуг должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и необходимости консультации специалистов.

Такого предупреждения на щитах не было. УФАС признало рекламу клиники ненадлежащей. Однако предписание выдавать не стало в связи с добровольным устранением нарушения, сообщает ИА "Орелград"

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#УФАС

Комментарии (1)

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библиотекарша ленка

сегодня, 10:45
и зачем я дура помогала выборы фальсифицировать теперь хоть к бабке повитухе иди
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