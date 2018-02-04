Общество

сегодня, 09:37

Липецк продолжают украшать необычными снеговиками

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#снеговик
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Липецк продолжают украшать необычными снеговиками

Фантазия липчан не знает границ.

Липецк продолжают украшать необычными снеговиками. Напомним, ранее настоящую зимнюю сказку создали в микрорайоне "Университетский". На территории липецкой школы 29, к которой относится детский сад "Солнечный город", построили гигантские фигуры из снега. Каждую зиму участок школы №29 превращается в сказочный снежный городок с красивыми снежными постройками.

Необычные снеговики появились и в 27-м микрорайоне Липецка.

- Папа с сыном слепили, - сообщает автор снимков липчанин Андрей Иванов.

Массу креативных снеговиков также можно увидеть в Парке Победы. А в одном из дворов появились снеговики - "буховики".

Фото https://m.vk.com/id403044459, https://m.vk.com/aagoncharov
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#снеговик
3

Комментарии (3)

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вий

44 минуты назад
Все давно водоёмами украшают , от жизни как всегда отстаёте.....
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zzz

сегодня, 10:26
растает всё
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Добби

сегодня, 09:54
вы на улицу выгляните как-нибудь, я сильно дивлюсь если в такую погоду ктото снеговика слепит
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