Общество
сегодня, 09:37
Липецк продолжают украшать необычными снеговиками
Фантазия липчан не знает границ.
Липецк продолжают украшать необычными снеговиками. Напомним, ранее настоящую зимнюю сказку создали в микрорайоне "Университетский". На территории липецкой школы 29, к которой относится детский сад "Солнечный город", построили гигантские фигуры из снега. Каждую зиму участок школы №29 превращается в сказочный снежный городок с красивыми снежными постройками.
Необычные снеговики появились и в 27-м микрорайоне Липецка.
- Папа с сыном слепили, - сообщает автор снимков липчанин Андрей Иванов.
Массу креативных снеговиков также можно увидеть в Парке Победы. А в одном из дворов появились снеговики - "буховики".
Фото https://m.vk.com/id403044459, https://m.vk.com/aagoncharov
Необычные снеговики появились и в 27-м микрорайоне Липецка.
- Папа с сыном слепили, - сообщает автор снимков липчанин Андрей Иванов.
Массу креативных снеговиков также можно увидеть в Парке Победы. А в одном из дворов появились снеговики - "буховики".
Фото https://m.vk.com/id403044459, https://m.vk.com/aagoncharov
вий
zzz
Добби