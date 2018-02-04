сегодня, 08:40
Данковчанин украл продукты из магазина
Полицейские раскрыли две кражи
МОМВД "Данковский" установлен предполагаемый участники кражи алкогольной продукции из магазина в Данкове, совершенной 2 февраля. Им оказался неработающий 30-и летний местный житель.
Сотрудниками ОМВД России по Становлянскому району установлен предполагаемый участник кражи АКБ с трактора ЛТЗ-60АБ в селе Становое, совершенной 31 января. Им оказался неработающий, 22 летний житель села Становое.
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02.02.2018 13:38Происшествия
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