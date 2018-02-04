Происшествия

сегодня, 08:40

Данковчанин украл продукты из магазина

2 768
#кража
Данковчанин украл продукты из магазина

Полицейские раскрыли две кражи

 МОМВД "Данковский" установлен предполагаемый участники кражи алкогольной продукции из магазина в Данкове, совершенной 2 февраля. Им оказался неработающий 30-и  летний местный житель.

Сотрудниками  ОМВД России по Становлянскому району установлен предполагаемый участник кражи АКБ с трактора ЛТЗ-60АБ в селе Становое, совершенной 31 января. Им оказался неработающий, 22 летний житель села Становое.

  

2 768
#кража

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

факт

32 минуты назад
количество коров в липецкой области и в россии ежегодно сокращается на 5 -6 процентов а молока в магазинах не уменьшается значит происходит замена пальмовым маслом вообще происходит сокращение и свиней овец просходит только рост кур за счет антибиотиков и прочей химии вперед на выборы за сильного президента
ответить

цирк

сегодня, 10:43
Знал бы этот бедняга, из чего делают продукты в данкове нелегитимные чинуши, которые путем фальсификации выборов остановили рост общества, то вряд ли бы стал на них обращать внимания, даже будучи голодным-149 процентов
ответить

Еще в рубрике

В столкновении иномарок на улице Вопопьянова пострадала женщина-водитель
#авария #ДТП
53
В столкновении иномарок на улице Вопопьянова пострадала женщина-водитель

вчера, 15:04

Происшествия
«Война» легковушек и маршрутных автобусов продолжается (ФОТО)
#Авария #ДТП
48
«Война» легковушек и маршрутных автобусов продолжается (ФОТО)

вчера, 07:57

Происшествия
Уроженец Свердловской области забил насмерть липчанина
#убийство
3
Уроженец Свердловской области забил насмерть липчанина

02.02.2018 15:23

Происшествия
Липчанин может лишиться обеих рук из-за обморожения
#мороз #обморожение
15
Липчанин может лишиться обеих рук из-за обморожения

02.02.2018 13:38

Происшествия
По масляному делу в Липецке арестовали полковника внутренней службы ФСИН Антонину Орлову
#ФСИН
136
По масляному делу в Липецке арестовали полковника внутренней службы ФСИН Антонину Орлову

02.02.2018 12:27

Происшествия
19-летний житель области попался на экстремизме в социальных сетях
#экстремизм
15
19-летний житель области попался на экстремизме в социальных сетях

02.02.2018 11:47

Происшествия