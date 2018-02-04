Общество

58 минут назад

В липецком авиацентре стартовал месячник сплочения воинского коллектива

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#авиацентр
В липецком авиацентре стартовал месячник сплочения воинского коллектива

Сегодня на военном аэродроме Липецкого авиацентра прошел торжественный митинг, посвященный началу месячника сплочения воинских коллективов, направленного на предупреждение нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Как сообщает сайт Первого Липецкого благочиния, мероприятия месячника будут проходить в период с 1 по 28 февраля 2018 года во всех воинских частях Воздушно-космических сил в соответствии с планом совместной работы  Министерства обороны Российской Федерации и Главной военной прокуратуры по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины в ВС РФ.

На митинге выступили: командир авиационной группы «Липецк» подполковник  Николай Мышкин; заместитель командира части по работе с личным составом подполковник Алексей Куракин; помощник начальника Липецкого авиацентра по работе с верующими военнослужащими,  руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Илия Азарин, представители офицерского, сержантского и рядового составов.

Выступающие обратили внимание личного состава на недопущение межнациональных конфликтов между военнослужащими, значимость авторитета командиров в деле воспитания подчиненного состава, повышение роли младших командиров в укреплении правопорядка в подразделениях, а также на усиление чувства нетерпимости к правонарушениям на почве межличностных взаимоотношений.

Фото: blagochinie48.ru

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#авиацентр

Комментарии (4)

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Липчана

13 минут назад
Чей же лётчик погиб вчера в Сирии???
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Жаль застрелившегося солдата

18 минут назад
Не знаю, получатся ли у них стартовавшие месячные, но пока сплочения между дедами и солюбонами не получается.
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ыоно

40 минут назад
Сплочения это в смысле гупповухи? Начальник будет сплачивать подчинёных?
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месячные только у баб бывают

49 минут назад
ага, после того, как срочник застрелился
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