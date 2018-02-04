58 минут назад
В липецком авиацентре стартовал месячник сплочения воинского коллектива
Сегодня на военном аэродроме Липецкого авиацентра прошел торжественный митинг, посвященный началу месячника сплочения воинских коллективов, направленного на предупреждение нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.
На митинге выступили: командир авиационной группы «Липецк» подполковник Николай Мышкин; заместитель командира части по работе с личным составом подполковник Алексей Куракин; помощник начальника Липецкого авиацентра по работе с верующими военнослужащими, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Илия Азарин, представители офицерского, сержантского и рядового составов.
Выступающие обратили внимание личного состава на недопущение межнациональных конфликтов между военнослужащими, значимость авторитета командиров в деле воспитания подчиненного состава, повышение роли младших командиров в укреплении правопорядка в подразделениях, а также на усиление чувства нетерпимости к правонарушениям на почве межличностных взаимоотношений.
Фото: blagochinie48.ru
Липчана
Жаль застрелившегося солдата
ыоно
месячные только у баб бывают