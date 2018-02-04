Сергей Машнин: «В «Металлурге» здоровая конкуренция, а Войдель нам не помешает»

Тренер "Металлурга" подвел итог игры с "Тамбовом-М" и высказался насчет перспектив в команде известного игрока Романа Войделя.

Тренеру «Металлурга» матч против «Тамбова-М» дался непросто. И дело вовсе не в сопернике. В день матча у Сергея Машнина поднялась температура, но он, несмотря на 38 градусов, стоически руководил командой в контрольном матче, к котором его подопечные выиграли – 5:0.

- Здорово, что нам удалось провести эту игру, - подвел итог Машнин, - Я всегда отмечал, что зимой сложно найти спарринг-партнеров. Поэтому «Тамбов» нас здорово выручил. Хочу поблагодарить всех, кто сделал этот матч возможным – работников базы, расчистивших поле в «Парусе». Что скажу по игре.… В первом тайме наши основные игроки сделали задел – 3:0. После перерыва и у «Металлурга» на поле вышли резервисты, включая нескольких футболистов дубля. Игра выровнялась на некоторое время, но затем вновь преимущество перешло к нашей команде. Отрадно, что и те, кто вышел во втором тайме, внесли свою лепту в победу, прибавив еще два гола в командную копилку. Сегодня все молодцы, все старались проявить себя, доказать, что достойны места в основном составе. В «Металлурге» здоровая конкуренция, что очень радует. Войдель? Присутствие такого опытного игрока вселяет уверенность во всех остальных игроков. Конечно, я бы хотел видеть Романа в команде, но тут немало сложностей – захочет ли он сам остаться, какие условия ему смогут предложить в Липецке. Поживем и увидим.