Неделя 48
сегодня, 08:00
Шара объема не имеет
Итоги недели
Только-только начался февраль, а нас уже интересует, когда весна? Ответ на этот вопрос в России с недавних пор ищут как в Америке - по предсказанию сурка. По поверью, 2 февраля сурки предсказывают, какой будет весна: если день пасмурный, они не видят своей тени и спокойно покидает нору - значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если наоборот - наоборот: будет еще шесть недель зимы. В минувшую пятницу «Сурок Мальчик предсказал раннюю весну в Липецке».
Шара объема не имеет
На этой неделе погода была непредсказуемой. То морозы, то оттепель со снегом. Так, когда температура падала до минус 10 градусов и ниже, мы мерзли (см. «Липчанин может лишиться обеих рук из-за обморожения»). Когда мела метель, мы тонули в снегу. Кому-то такая погода - в радость (см. «Липецкие соцсети заполонили креативные снеговики»). Но кому снег - повод для селфи и флешмобов, а кому-то работа. Но, опять же, не для всех.
Так, пользователь социальной сети «ВКонтакте» Алексей Бунеев разместил на ресурсе занятный ролик на тему уборки снега. На записи видно, как трактор в районе Сокола вхолостую крутит колеса, опершись на снегоуборочную лопату. «Холостая» снегоуборка попала на видео», но директор МБУ «Управление благоустройства Липецка» Алексей Востриков, которому показали этот ролик, категорически отмел причастность своих сотрудников к этой профанации, мол, нет у предприятия такого трактора. К сожалению, мы не успели спросить у Алексея Вострикова о том, почему «В Липецке снова кладут асфальт в снег» - теперь МБУ занимается и ремонтом дорог в связи с реорганизацией МК «РСДП».
В мэрии отрапортовали: «В уборке города задействовано 130 единиц техники». По данным диспетчерской управления благоустройства только за одни сутки на специализированную свалку отправлено 6,1 тыс. кубометров снега.
У GOROD48 вызвала вопрос такая отчетность. Можно ведь вывезти тысячу кубов снега, а на оплату подать документы на 1500! Вообще, как считают вывезенный снег?
- Есть габариты кузова грузовика. Умножаем его длину, ширину и высоту и получаем объем снега. Умножаем объем на рейсы и получаем результат. Правда, до десятых долей кубометра все не посчитаешь, - рассказал о калькуляции вычислений Алексей Востриков, похожий в этот момент на невозмутимого учителя математики, который в десятый раз объясняет несмышленым детишкам элементарные правила вычисления объема шар
ы, простите, шара.
Директор МБУ сообщил, что с начала года с улиц города вывезено более 50 тысяч кубометров снега. За этот же период на магистралях использовано около 11 тысяч тонн пескосоляной смеси и 112 тонн противоледного реагента. Но «В мэрии недовольны качеством противоледного реагента» - оказывается, он плохо ставит снег при температуре ниже 15 градусов ниже нуля.
Кстати, предприятию не хватает 25% дворников. Из-за этого коммунальные дорожники не успевают убирать снег с тротуаров и от остановочных павильонов. Не хватает дворников и управляющим компаниям. Но и они отчитались, что «На расчистку дворов от снега вышло свыше 30 единиц спецтехники». Между тем жители города утонули в снежном месиве. Почему же департамент ЖКХ мэрии информирует липчан о том, что управляющие компании вспотели от напряжения? GOROD48 попытался разобраться в расхождении очевидного и невероятного. Что из этого вышло, читайте в публикации «Уборку Липецка от снега чиновники контролируют с помощью новых технологий». Мы же сделали вывод, что чаты, мессенджеры, вэб-камеры не могут компенсировать нехватку дворников и благоустроенных парковок.
Кто - рулем, а кто - за рублем
«Терминалы пополнения транспортных карт начали убирать с улиц Липецка». А ведь их и без того мало: всего 25 на полумиллионный город, да и то ломаются они частенько. Но горожанам, похоже, придется готовиться к тому, что очереди станут еще длиннее. Но в «Агентстве автомобильного транспорта» не видят в этом проблемы, подтверждая при этом, что некоторые терминалы убраны с улиц в связи с их передачей в ОКУ «Агентство автомобильного транспорта». Но GOROD48 утешили тем, что через какое-то некоторое время терминалы уже новый их собственник вернет на места.
Но липчане недовольны не только тем, как пополнить карты, но и тем, что даже имея положительный баланс, ими порой затруднительно воспользоваться. Так, пользователи сервиса гражданского сервиса «Портал неравнодушных» активно поддержали предложение жительницы Матырского Ирины пустить в поселок, где живут 15 тысяч человек, автобусы какого-то иного маршрута, так как одного 40-го явно недостаточно (см. «Администрация города, хватит издеваться над жителями поселка Матырский!»).
А вот «Автобус №351 продолжит работу в Липецке» - слухи о прекращении его курсирования GOROD48 категорически опровергли в дептрансе мэрии.
Статус «Все сложно»
Говорят, красивый город похож на красивую женщину. Но если у женщин с красотой все просто: если длинные волосы - подстричь, если короткие - отрастить, то с городом все не так просто. Более того, если бы Липецк имел свою страничку в соцсетях, ему бы подошел статус «Все сложно».
Но в мэрии все же пытаются соответствовать. Так, на этой неделе областные и муниципальные чиновники обсудили второй год ревитализации - курса на наведение красоты, объявленного губернатором. В 2018 году «Улицу Ленина и Нижний парк соединит каскадная лестница», а в Нижнем парке выкопают озеро, которое отчего-то назвали Лунным (выкопать под него котлован желательно еще в морозы из-за высокого уровня грунтовых вод). Кстати, на понижение уровня грунтовых вод посредством создания дренажной системы в Нижнем парке на этой неделе сессия горсовета выделила 100 млн рублей.
Из-за дефицитного бюджета в мэрии решили максимально использовать средства частного бизнеса для решения социальных проблем города. В частности, в администрации рассчитывают на то, что Новолипецкий комбинат возьмет в концессию парк Металлургов (см. «Сергей Иванов: «С НЛМК мы вели речь о ста миллионах рублей»). А вообще департамент экономического развития мэрии уже составил и согласовал с депутатами список из десятка объектов муниципальной собственности, которые собираются отдать на откуп коммерсантам. Это три бани - на улице Неделина, улице 40 лет Октября и улице маршала Рыбалко, ледовый дворец на улице Минской, Дом культуры в посёлке 10-я шахта, подземный переход под площадью Плеханова, здание бывшей школы в Желтых Песках, трамвайное депо на улице Московской. Впрочем, этот список не закрыт. Так, глава Липецка желал бы привлечь средства инвесторов для ремонта и реконструкции главных городских магистралей, таких как улица Баумана и проспект Победы. Также частный бизнес ждут в Нижнем парке и Каменном логу.
«Коммунисты проголосовали против строительства нового моста в Липецке» - не называя причин, фракция КПРФ в горсовете не поддержала инициативу мэрии о выделении на разработку проекта путепровода через железную дорогу в Новой Жизни 15 млн рублей.
В этом году, кстати, «Ремонт липецких дорог начнется не раньше мая», хотя первый тендер на благоустройство городских развязок, оцененный в 336,4 млн рублей, состоится как никогда рано: 19 февраля. А вот «Петровский мост начнут ремонтировать как только потеплеет» - тогда движение по новой ветке моста на время ремонта старой будет осуществляться по временной схеме.
ЖКХ - Живите Как Хотите
Государственная жилищная инспекция отчиталась о работе в 2017 году. Выяснилось, что «Липчане отправили 21 185 коммунальных жалоб». Также ведомство инициировало аннулирование лицензий у двух управляющих компаний - МУП «Второе ГЖУ» и «ГУК 3». Однако «Лишенные лицензии «управляшки» продолжают работать в Липецке». Руководитель областной ГЖИ Денис Надеев пояснил, что это - временное явление: если компания лишается лицензии, то она обязана продолжать обслуживание домов до того времени, пока не будет проведен конкурс на их управление иными обслуживающими организациями.
Уборка и содержание жилфонда - головная боль одних горожан. Другие обеспокоены круглыми счетами, выставляемыми ресурсоснабжающими организациями. Которые, как показала история одного гражданского процесса, умеют считать чужие деньги.
В Правобережном районном суде Липецка член Общественного Совета при главе Липецка, активный блогер, модератор группы «ЖКХ Липецк» в Фейсбуке Михаил Ларионов попытался оспорить методику начислений за тепло от «Квадры». Истец живет в новой многоэтажке, каждая квартира которой оборудована индивидуальным прибором учета тепла. С начала отопительного сезона он исправно информирует «Квадру» об объемах потребления тепловой энергии, но платежки получает «по среднему», исходя из показаний общедомового прибора учета. Такую ситуацию инвалид счел неправильной.
Но, как и следовало ожидать, «Инвалид-колясочник проиграл суд «Квадре». Поэтому Михаил Ларионов будет, как и прежде, переплачивать за отопление. Вместе с такими же, как он, бедолагами, живущими в 84 таких же, как у него, новостройках.
- Меня всегда мучил всего лишь один вопрос: ведь мы вместе живем в одном городе, ходим в одни и те же церкви, дышим одним и тем же воздухом. Хотим, чтобы наш город стал современным, технологичным, красивым, чтобы люди друг другу улыбались и жили комфортно, в согласии, дружбе, благосклонности, благородстве… И эти… Перед глазами образы работников» Квадры» (кто за ними) вместе с теми, кто сочиняет нам бесконечные отписки. Это как же надо ненавидеть горожан, город, людей, страну!? - написал после оглашения решения в редакцию GOROD48 горькое письмо незадачливый истец.
… На этой неделе получила продолжение история о критике прокурором области Константином Кожевниковым вице-губернатора Александра Наролина. Из письма Кожевникова следовало, что горрайпрокурорами выявлено более 400 (!) нарушений, касающихся заключенных управляющими организациями договоров о диагностировании внтуридомового газового оборудования. Обобщая практику, прокурор региона написал, что подрядными организациями использовалась не та методика, которая необходима. Однако это не помешало «управляшкам» собрать с жильцов от 450 до 1350 рублей единовременного платежа за диагностику ВДГО.
Добросовестно ли заблуждались директора липецких «управляшек» или участвовали в афере по «распилу» собранных с жильцов многоквартирных домов средств? Правильным может быть только один ответ.
И частично GOROD48 его получил: «Липчанам не нужно платить за диагностику газового оборудования» - так ответил на наш вопрос глава региональной Государственной жилищной инспекции Денис Надеев.
- Вопрос оплаты по ВДГО стоит сейчас остро. У нас есть большие судебные разбирательства с управляющими компаниями: направлено более 60 исковых заявлений, половина из них уже разрешена в нашу пользу. Претензии связаны с обжалованиями общедомовых собраний, где жильцы домов якобы принимали решение о дополнительной оплате за проверки оборудования. Протоколы признаны недействительными. Впрочем, иногда наши штрафы за неисполнение предписания отменяет суд. Причина в том, что в договоре управления была спорная срока о праве управляющей компании взимать дополнительные платежи. Но мы намерены отстаивать свою точку зрения в Верховном суде России, - сказал чиновник.
Наши читатели активно включились в обсуждение этой темы.
Гость: «вы говорите не надо,а мне только что выписали китанцию на 280 р».
Слобода: «Спасибо ГЖИ что обратила внимание на эту проблему. В июне 2017 г нам выкатили за эту услугу 456 р. И о директора УК «Капитал» гр. Мамонов отказался сделать перерасчет несмотря на предписание ГЖИ».
Андрей: «Если Надеев не знает как проверить все организации которые проводили диагностику, пусть напишет единственный запрос в Ростехнадзор о том, могли ли те кто проводил диагностику по методике «Политеста» ее делать. Если он этого не делает, значит он в доле. А проверки нескольких домов ничего не дадут, нужно проверять все и сразу».
Какая ксива - такова перспектива
«Личный состав УФСИН России по Липецкой области познакомили с новым начальником». Отныне руководителя регионального ведомства является полковник внутренней службы Михаил Мезин, занимавший ранее различные должности в учреждениях уголовно-исполнительной системы Мордовии. А экс-начальника УФСИН по Липецкой области Геннадия Чейкина, в январе ушедшего на пенсию, ждут непростые времена. По оперативной информации, Следком РФ может предъявить ему обвинения в коррупционных деяниях: за Чейкиным могут прийти по уголовному делу бывшего замруководителя ФСИН РФ Олега Коршунова, которого в составе группы лиц подозревают в масштабной афере, связанной с закупкой обуви для осужденных.
Пока же в СИЗО заехала бывшая подчиненная Чейкина (см. «По масляному делу в Липецке арестовали полковника внутренней службы ФСИН Антонину Орлову»). Ей предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). По версии следствия, обвиняемая, будучи заместителем начальника регионального УФСИН, без проведения торгов определила единственного поставщика товаров для нужд исправительных учреждений и организовала заключение госконтракта на закупку растительного масла в количестве 1000 тонн на сумму почти 65 млн рублей. Несмотря на то, что на счет поставщика были перечислены бюджетные средства в полном объеме, исправительные учреждения недополучили половину от общего объема масла.
Нынешняя неделя, кстати, была богата на суды. Так, в публикации «В Липецкой области закрыта эпоха «лихих 90-х», GOROD48 рассказал историю приговоренного по обвинению в рэкете к 10 годам лишения свободы 62-летнего Георгия Коровина, некогда начальника местного уголовного розыска, судимого в 90-х годах за поджог прокуратуры и воровство, который был ужасом усманских коммерсантов - те, кто не внимал его намекам, подпускали «красного петуха».
А вот житель села Доброе Дмитрий Пашинов может попасть под суд по все более активно применяемой 319 статье УК РФ («оскорблении представителя власти»). Ему вменили нелицеприятные высказывания в адрес заместителя районного прокурора. Сам же обвиняемый говорит: «Я не обзывал прокурора!». Он считает, что уголовное дело против него сфальсифицировано из-за возникшей к нему из-за его правозащитной деятельности предвзятости.
«С бывшего начальника УКСа Ельца спросят за непостроенный вовремя детсад» - Генпрокуратура сочла незаконным прекращение уголовного преследования Виталия Трубицина, подписавшего ряд актов КС-2 подрядчику, получившему 8,4 млн рублей за ряд невыполненных работ.
«За неуказанную в декларации о доходах копейку чиновницу лишили места в Минюсте» - уволенная липчанка проиграла иски о восстановлении на работе в областном суде.
А в Липецке на этой неделе арестовали участников не согласованной с мэрией оппозиционной акции Алексея Навального (см. «В Липецке осудили первого бастующего избирателя» и «Координатор «Штаба Навального» в Липецке получил 20 суток ареста»).
Битва телевизора и холодильника
На этой неделе Липецк прославила молодая мамочка Анастасия Рубленко, уже трижды побывавшая замужем в свои 24 года. Вначале «Липчанка рассказала на всю страну о свадьбе за 15 миллионов рублей». Впрочем брак распался через месяц. А затем мы сообщили, что «Липчанка стала участницей очередного телешоу» - после телепроекта «Экс на пляже» Анастасия борется за звание «Супермамочки».
У кого, как говорится, жемчуг мелок, а у кого - щи жидковаты. Но чиновники заявляют, что стоимость потребительской корзины в регионе - почти самая низкая в ЦФО (см. «Администрация Липецкой области: цены на продукты снижаются»). Наши читатели почему-то этой информации не поверили.
Гражданин: «Г.Х. Андерсен снова перевернулся в гробу...».
земляк олега: «бред сивой кобылы или в данном случае - мерина»
Дед: «Весь 2017 год реальные доходы россиян падали - за 11 месяцев в общей сложности на 1,4% (данные Росстата). Падали они и в 2016-м (на 5,9%), в 2015-м (на 3,2%) и 2014-м (на 0,7%). В 2017 году бензин в России подорожал на 6-8%, и цены на него продолжат идти вверх».
«КОБРА»: «Бензин 95: если в 2013 году на 1000 руб можно было залить 40 литров, то сегодня на 1000 руб-можно купить менее 25 литров. Вот Вам и 6-10% подорожание в год , на процент инфляции. А на деле получается около 100%».
А вот данные Росстата, которые никто не оспорил: «За год в Липецкой области снизилось поголовье крупного рогатого скота, овец и коз». Причем коров становится все меньше год от года, а чиновники всякий раз заявляют, что вот-вот, и количество буренок начнет расти. Но законы рынка никто не отменял: меньше коров - меньше молока. Следовательно, существующее изобилие «молочки» на прилавках определяется либо неподъемной для многих ценой товара, либо присутствием в нем пальмового масла и иных добавок, увеличивающих выход продукции из все более сокращающегося объема молока.
Правительство выделяет деньги из бюджета на повышение пенсий, чтобы пенсионеры отдали их аферистам. Этим современным афоризмом мы заканчиваем наши итоги недели, проиллюстрировав их новостью, попавшей в наш обзор лишь из-за суммы материального ущерба, причиненного 75-летней женщиной аферистами - «Мошенники выманили у липецкой пенсионерки полтора миллиона рублей» под видом оказания медицинской помощи ее родственнику. Такого куша цыгане-аферисты еще в нашем городе не срывали.
Шара объема не имеет
На этой неделе погода была непредсказуемой. То морозы, то оттепель со снегом. Так, когда температура падала до минус 10 градусов и ниже, мы мерзли (см. «Липчанин может лишиться обеих рук из-за обморожения»). Когда мела метель, мы тонули в снегу. Кому-то такая погода - в радость (см. «Липецкие соцсети заполонили креативные снеговики»). Но кому снег - повод для селфи и флешмобов, а кому-то работа. Но, опять же, не для всех.
Так, пользователь социальной сети «ВКонтакте» Алексей Бунеев разместил на ресурсе занятный ролик на тему уборки снега. На записи видно, как трактор в районе Сокола вхолостую крутит колеса, опершись на снегоуборочную лопату. «Холостая» снегоуборка попала на видео», но директор МБУ «Управление благоустройства Липецка» Алексей Востриков, которому показали этот ролик, категорически отмел причастность своих сотрудников к этой профанации, мол, нет у предприятия такого трактора. К сожалению, мы не успели спросить у Алексея Вострикова о том, почему «В Липецке снова кладут асфальт в снег» - теперь МБУ занимается и ремонтом дорог в связи с реорганизацией МК «РСДП».
В мэрии отрапортовали: «В уборке города задействовано 130 единиц техники». По данным диспетчерской управления благоустройства только за одни сутки на специализированную свалку отправлено 6,1 тыс. кубометров снега.
У GOROD48 вызвала вопрос такая отчетность. Можно ведь вывезти тысячу кубов снега, а на оплату подать документы на 1500! Вообще, как считают вывезенный снег?
- Есть габариты кузова грузовика. Умножаем его длину, ширину и высоту и получаем объем снега. Умножаем объем на рейсы и получаем результат. Правда, до десятых долей кубометра все не посчитаешь, - рассказал о калькуляции вычислений Алексей Востриков, похожий в этот момент на невозмутимого учителя математики, который в десятый раз объясняет несмышленым детишкам элементарные правила вычисления объема шар
Директор МБУ сообщил, что с начала года с улиц города вывезено более 50 тысяч кубометров снега. За этот же период на магистралях использовано около 11 тысяч тонн пескосоляной смеси и 112 тонн противоледного реагента. Но «В мэрии недовольны качеством противоледного реагента» - оказывается, он плохо ставит снег при температуре ниже 15 градусов ниже нуля.
Кстати, предприятию не хватает 25% дворников. Из-за этого коммунальные дорожники не успевают убирать снег с тротуаров и от остановочных павильонов. Не хватает дворников и управляющим компаниям. Но и они отчитались, что «На расчистку дворов от снега вышло свыше 30 единиц спецтехники». Между тем жители города утонули в снежном месиве. Почему же департамент ЖКХ мэрии информирует липчан о том, что управляющие компании вспотели от напряжения? GOROD48 попытался разобраться в расхождении очевидного и невероятного. Что из этого вышло, читайте в публикации «Уборку Липецка от снега чиновники контролируют с помощью новых технологий». Мы же сделали вывод, что чаты, мессенджеры, вэб-камеры не могут компенсировать нехватку дворников и благоустроенных парковок.
Кто - рулем, а кто - за рублем
«Терминалы пополнения транспортных карт начали убирать с улиц Липецка». А ведь их и без того мало: всего 25 на полумиллионный город, да и то ломаются они частенько. Но горожанам, похоже, придется готовиться к тому, что очереди станут еще длиннее. Но в «Агентстве автомобильного транспорта» не видят в этом проблемы, подтверждая при этом, что некоторые терминалы убраны с улиц в связи с их передачей в ОКУ «Агентство автомобильного транспорта». Но GOROD48 утешили тем, что через какое-то некоторое время терминалы уже новый их собственник вернет на места.
Но липчане недовольны не только тем, как пополнить карты, но и тем, что даже имея положительный баланс, ими порой затруднительно воспользоваться. Так, пользователи сервиса гражданского сервиса «Портал неравнодушных» активно поддержали предложение жительницы Матырского Ирины пустить в поселок, где живут 15 тысяч человек, автобусы какого-то иного маршрута, так как одного 40-го явно недостаточно (см. «Администрация города, хватит издеваться над жителями поселка Матырский!»).
А вот «Автобус №351 продолжит работу в Липецке» - слухи о прекращении его курсирования GOROD48 категорически опровергли в дептрансе мэрии.
Статус «Все сложно»
Говорят, красивый город похож на красивую женщину. Но если у женщин с красотой все просто: если длинные волосы - подстричь, если короткие - отрастить, то с городом все не так просто. Более того, если бы Липецк имел свою страничку в соцсетях, ему бы подошел статус «Все сложно».
Но в мэрии все же пытаются соответствовать. Так, на этой неделе областные и муниципальные чиновники обсудили второй год ревитализации - курса на наведение красоты, объявленного губернатором. В 2018 году «Улицу Ленина и Нижний парк соединит каскадная лестница», а в Нижнем парке выкопают озеро, которое отчего-то назвали Лунным (выкопать под него котлован желательно еще в морозы из-за высокого уровня грунтовых вод). Кстати, на понижение уровня грунтовых вод посредством создания дренажной системы в Нижнем парке на этой неделе сессия горсовета выделила 100 млн рублей.
Из-за дефицитного бюджета в мэрии решили максимально использовать средства частного бизнеса для решения социальных проблем города. В частности, в администрации рассчитывают на то, что Новолипецкий комбинат возьмет в концессию парк Металлургов (см. «Сергей Иванов: «С НЛМК мы вели речь о ста миллионах рублей»). А вообще департамент экономического развития мэрии уже составил и согласовал с депутатами список из десятка объектов муниципальной собственности, которые собираются отдать на откуп коммерсантам. Это три бани - на улице Неделина, улице 40 лет Октября и улице маршала Рыбалко, ледовый дворец на улице Минской, Дом культуры в посёлке 10-я шахта, подземный переход под площадью Плеханова, здание бывшей школы в Желтых Песках, трамвайное депо на улице Московской. Впрочем, этот список не закрыт. Так, глава Липецка желал бы привлечь средства инвесторов для ремонта и реконструкции главных городских магистралей, таких как улица Баумана и проспект Победы. Также частный бизнес ждут в Нижнем парке и Каменном логу.
«Коммунисты проголосовали против строительства нового моста в Липецке» - не называя причин, фракция КПРФ в горсовете не поддержала инициативу мэрии о выделении на разработку проекта путепровода через железную дорогу в Новой Жизни 15 млн рублей.
В этом году, кстати, «Ремонт липецких дорог начнется не раньше мая», хотя первый тендер на благоустройство городских развязок, оцененный в 336,4 млн рублей, состоится как никогда рано: 19 февраля. А вот «Петровский мост начнут ремонтировать как только потеплеет» - тогда движение по новой ветке моста на время ремонта старой будет осуществляться по временной схеме.
ЖКХ - Живите Как Хотите
Государственная жилищная инспекция отчиталась о работе в 2017 году. Выяснилось, что «Липчане отправили 21 185 коммунальных жалоб». Также ведомство инициировало аннулирование лицензий у двух управляющих компаний - МУП «Второе ГЖУ» и «ГУК 3». Однако «Лишенные лицензии «управляшки» продолжают работать в Липецке». Руководитель областной ГЖИ Денис Надеев пояснил, что это - временное явление: если компания лишается лицензии, то она обязана продолжать обслуживание домов до того времени, пока не будет проведен конкурс на их управление иными обслуживающими организациями.
Уборка и содержание жилфонда - головная боль одних горожан. Другие обеспокоены круглыми счетами, выставляемыми ресурсоснабжающими организациями. Которые, как показала история одного гражданского процесса, умеют считать чужие деньги.
В Правобережном районном суде Липецка член Общественного Совета при главе Липецка, активный блогер, модератор группы «ЖКХ Липецк» в Фейсбуке Михаил Ларионов попытался оспорить методику начислений за тепло от «Квадры». Истец живет в новой многоэтажке, каждая квартира которой оборудована индивидуальным прибором учета тепла. С начала отопительного сезона он исправно информирует «Квадру» об объемах потребления тепловой энергии, но платежки получает «по среднему», исходя из показаний общедомового прибора учета. Такую ситуацию инвалид счел неправильной.
Но, как и следовало ожидать, «Инвалид-колясочник проиграл суд «Квадре». Поэтому Михаил Ларионов будет, как и прежде, переплачивать за отопление. Вместе с такими же, как он, бедолагами, живущими в 84 таких же, как у него, новостройках.
- Меня всегда мучил всего лишь один вопрос: ведь мы вместе живем в одном городе, ходим в одни и те же церкви, дышим одним и тем же воздухом. Хотим, чтобы наш город стал современным, технологичным, красивым, чтобы люди друг другу улыбались и жили комфортно, в согласии, дружбе, благосклонности, благородстве… И эти… Перед глазами образы работников» Квадры» (кто за ними) вместе с теми, кто сочиняет нам бесконечные отписки. Это как же надо ненавидеть горожан, город, людей, страну!? - написал после оглашения решения в редакцию GOROD48 горькое письмо незадачливый истец.
… На этой неделе получила продолжение история о критике прокурором области Константином Кожевниковым вице-губернатора Александра Наролина. Из письма Кожевникова следовало, что горрайпрокурорами выявлено более 400 (!) нарушений, касающихся заключенных управляющими организациями договоров о диагностировании внтуридомового газового оборудования. Обобщая практику, прокурор региона написал, что подрядными организациями использовалась не та методика, которая необходима. Однако это не помешало «управляшкам» собрать с жильцов от 450 до 1350 рублей единовременного платежа за диагностику ВДГО.
Добросовестно ли заблуждались директора липецких «управляшек» или участвовали в афере по «распилу» собранных с жильцов многоквартирных домов средств? Правильным может быть только один ответ.
И частично GOROD48 его получил: «Липчанам не нужно платить за диагностику газового оборудования» - так ответил на наш вопрос глава региональной Государственной жилищной инспекции Денис Надеев.
- Вопрос оплаты по ВДГО стоит сейчас остро. У нас есть большие судебные разбирательства с управляющими компаниями: направлено более 60 исковых заявлений, половина из них уже разрешена в нашу пользу. Претензии связаны с обжалованиями общедомовых собраний, где жильцы домов якобы принимали решение о дополнительной оплате за проверки оборудования. Протоколы признаны недействительными. Впрочем, иногда наши штрафы за неисполнение предписания отменяет суд. Причина в том, что в договоре управления была спорная срока о праве управляющей компании взимать дополнительные платежи. Но мы намерены отстаивать свою точку зрения в Верховном суде России, - сказал чиновник.
Наши читатели активно включились в обсуждение этой темы.
Гость: «вы говорите не надо,а мне только что выписали китанцию на 280 р».
Слобода: «Спасибо ГЖИ что обратила внимание на эту проблему. В июне 2017 г нам выкатили за эту услугу 456 р. И о директора УК «Капитал» гр. Мамонов отказался сделать перерасчет несмотря на предписание ГЖИ».
Андрей: «Если Надеев не знает как проверить все организации которые проводили диагностику, пусть напишет единственный запрос в Ростехнадзор о том, могли ли те кто проводил диагностику по методике «Политеста» ее делать. Если он этого не делает, значит он в доле. А проверки нескольких домов ничего не дадут, нужно проверять все и сразу».
Какая ксива - такова перспектива
«Личный состав УФСИН России по Липецкой области познакомили с новым начальником». Отныне руководителя регионального ведомства является полковник внутренней службы Михаил Мезин, занимавший ранее различные должности в учреждениях уголовно-исполнительной системы Мордовии. А экс-начальника УФСИН по Липецкой области Геннадия Чейкина, в январе ушедшего на пенсию, ждут непростые времена. По оперативной информации, Следком РФ может предъявить ему обвинения в коррупционных деяниях: за Чейкиным могут прийти по уголовному делу бывшего замруководителя ФСИН РФ Олега Коршунова, которого в составе группы лиц подозревают в масштабной афере, связанной с закупкой обуви для осужденных.
Пока же в СИЗО заехала бывшая подчиненная Чейкина (см. «По масляному делу в Липецке арестовали полковника внутренней службы ФСИН Антонину Орлову»). Ей предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). По версии следствия, обвиняемая, будучи заместителем начальника регионального УФСИН, без проведения торгов определила единственного поставщика товаров для нужд исправительных учреждений и организовала заключение госконтракта на закупку растительного масла в количестве 1000 тонн на сумму почти 65 млн рублей. Несмотря на то, что на счет поставщика были перечислены бюджетные средства в полном объеме, исправительные учреждения недополучили половину от общего объема масла.
Нынешняя неделя, кстати, была богата на суды. Так, в публикации «В Липецкой области закрыта эпоха «лихих 90-х», GOROD48 рассказал историю приговоренного по обвинению в рэкете к 10 годам лишения свободы 62-летнего Георгия Коровина, некогда начальника местного уголовного розыска, судимого в 90-х годах за поджог прокуратуры и воровство, который был ужасом усманских коммерсантов - те, кто не внимал его намекам, подпускали «красного петуха».
А вот житель села Доброе Дмитрий Пашинов может попасть под суд по все более активно применяемой 319 статье УК РФ («оскорблении представителя власти»). Ему вменили нелицеприятные высказывания в адрес заместителя районного прокурора. Сам же обвиняемый говорит: «Я не обзывал прокурора!». Он считает, что уголовное дело против него сфальсифицировано из-за возникшей к нему из-за его правозащитной деятельности предвзятости.
«С бывшего начальника УКСа Ельца спросят за непостроенный вовремя детсад» - Генпрокуратура сочла незаконным прекращение уголовного преследования Виталия Трубицина, подписавшего ряд актов КС-2 подрядчику, получившему 8,4 млн рублей за ряд невыполненных работ.
«За неуказанную в декларации о доходах копейку чиновницу лишили места в Минюсте» - уволенная липчанка проиграла иски о восстановлении на работе в областном суде.
А в Липецке на этой неделе арестовали участников не согласованной с мэрией оппозиционной акции Алексея Навального (см. «В Липецке осудили первого бастующего избирателя» и «Координатор «Штаба Навального» в Липецке получил 20 суток ареста»).
Битва телевизора и холодильника
На этой неделе Липецк прославила молодая мамочка Анастасия Рубленко, уже трижды побывавшая замужем в свои 24 года. Вначале «Липчанка рассказала на всю страну о свадьбе за 15 миллионов рублей». Впрочем брак распался через месяц. А затем мы сообщили, что «Липчанка стала участницей очередного телешоу» - после телепроекта «Экс на пляже» Анастасия борется за звание «Супермамочки».
У кого, как говорится, жемчуг мелок, а у кого - щи жидковаты. Но чиновники заявляют, что стоимость потребительской корзины в регионе - почти самая низкая в ЦФО (см. «Администрация Липецкой области: цены на продукты снижаются»). Наши читатели почему-то этой информации не поверили.
Гражданин: «Г.Х. Андерсен снова перевернулся в гробу...».
земляк олега: «бред сивой кобылы или в данном случае - мерина»
Дед: «Весь 2017 год реальные доходы россиян падали - за 11 месяцев в общей сложности на 1,4% (данные Росстата). Падали они и в 2016-м (на 5,9%), в 2015-м (на 3,2%) и 2014-м (на 0,7%). В 2017 году бензин в России подорожал на 6-8%, и цены на него продолжат идти вверх».
«КОБРА»: «Бензин 95: если в 2013 году на 1000 руб можно было залить 40 литров, то сегодня на 1000 руб-можно купить менее 25 литров. Вот Вам и 6-10% подорожание в год , на процент инфляции. А на деле получается около 100%».
А вот данные Росстата, которые никто не оспорил: «За год в Липецкой области снизилось поголовье крупного рогатого скота, овец и коз». Причем коров становится все меньше год от года, а чиновники всякий раз заявляют, что вот-вот, и количество буренок начнет расти. Но законы рынка никто не отменял: меньше коров - меньше молока. Следовательно, существующее изобилие «молочки» на прилавках определяется либо неподъемной для многих ценой товара, либо присутствием в нем пальмового масла и иных добавок, увеличивающих выход продукции из все более сокращающегося объема молока.
Правительство выделяет деньги из бюджета на повышение пенсий, чтобы пенсионеры отдали их аферистам. Этим современным афоризмом мы заканчиваем наши итоги недели, проиллюстрировав их новостью, попавшей в наш обзор лишь из-за суммы материального ущерба, причиненного 75-летней женщиной аферистами - «Мошенники выманили у липецкой пенсионерки полтора миллиона рублей» под видом оказания медицинской помощи ее родственнику. Такого куша цыгане-аферисты еще в нашем городе не срывали.
Всех под колпак ???????
Город Дуров.
Андрей
вот
макс