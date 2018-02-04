Спорт

вчера, 19:08

«Липецк-Индезит» проиграл третий матч подряд

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#Волейбол #"Липецк-Индезит"
«Липецк-Индезит» проиграл третий матч подряд

По ходу матча липчанки вели по партиям - 2:1.

Новая неудача постигла сегодня липецких волейболисток. Липчанки принимали в спортивном зале ЛГТУ тульскую «Тулицу» и вынуждены были покинуть площадку побежденными – 2:3.

Команда Тулы тоже претендует на место в призовой «тройке», поэтому матч получился упорным, но гости сумели предъявить более весомые аргументы.

В первом сете «Тулица» добилась победы с минимальным преимуществом – 25:23. Затем показалось, что липчанки прибрали нити игры к своим рукам. Во второй партии наша команда взяла реванш – 25:20, а в третьем игровом отрезке счет тулячки просто перестали играть и были биты – 25:10.

Но «Тулица» и не собиралась выкидывать «белый флаг». В четвертом сете гостей словно подменили: у липчанок был шанс в случае выигрыша партии завершить победой и весь матч, но сильнее вновь оказались гости – 25:19.

Определять победителя пришлось на тай-брейке. При счете 13:11 в пользу «Тулицы» липчанки отыграли один мяч, но два следующих розыгрыша оказались роковыми: тулячки «пробили» липецкий блок и добыли важное очко, а затем поставили точку в матче подачей навылет – 15:12 в укороченной пятой партии.

Любопытно, что провал тулячек в третьей партии привел к тому, что в совокупности наша команда сегодня выиграла больше розыгрышей мяча – 104 против 95. Но в волейболе этот показатель ничего не значит – выигрывает тот, кто побеждает в трех партиях.

С учетом двух поражений в Тюмени команда Андрея Смирнова проиграла уже третий матч подряд.

У «Тулицы» и «Липецка-Индезита» стало по 16 побед – спор за 3-е место обостряется до предела. Рядом «притаилась» и «Приморочка» - 15 побед, которая свои домашние матчи 13-го тура с череповецкой «Северянкой» проведет на неделю позже – 10 и 11 февраля.

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#Волейбол #"Липецк-Индезит"

Комментарии (2)

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перец

вчера, 23:28
жи рафы
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саша

вчера, 20:33
может их всех пока не поздно направить на работу в избирательные комиссии, этих ,,спортсменов,, и пусть они там натягивают-147 процентов, эти бездарные бабы.
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