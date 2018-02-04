Спорт

вчера, 19:03

Игорь Неучев: «Мое мнение о «Металлурге»? Класс есть класс!»

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#"Металлург" #футбол
Игорь Неучев: «Мое мнение о «Металлурге»? Класс есть класс!»

Тренер «Тамбова-М» прокомментировал сегодняшнее поражение своей команды в контрольной игре в Липецке.

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Молодежный состав «Тамбова» возглавляют местные специалисты Игорь Неучев и Александр Кудряшов – оба в свое время успели поиграть и в липецком «Металлурге».

Неучев, так же выступавший в воронежском «Факеле» в высшей лиге (нынешней РФПЛ), «липецкий год» в своей карьере (2000 г.), по его словам, «вспоминает с отрицательной стороны», поскольку «Металлург» тогда не смог удержаться в первом дивизионе. Ныне специалист, которому уже 43 года, передает свой богатый опыт тамбовским дублерам.

- Показалось, что на мерзлом поле в «Парусе» ваши футболисты скользили и спотыкались чаще хозяев. Вы, словно в лыжных гонках, «не угадали со смазкой»? – спросил GOROD48 Неучева после сегодняшнего поражения от «Металлурга» - 0:5.

- Бутсы для всех одинаковые – и для Липецка, и для Тамбова. А мяч – круглый. Но мастерство у игроков «Металлурга» выше. На скользком поле преимущество получает тот, кто быстрее приспособится. А приспосабливается лучше кто? Тот, кто опытнее, мастеровитее. В данном случае это была ваша команда. Мы дольше раскачивались. «Тамбов» организовал пару неплохих атак, но не завершили – не повезло. Ребята у нас молодые – в желании никому не откажешь, но мастерства пока не хватает.

- Что скажете о «Металлурге»?

- Липецк в своем репертуаре: играл в контроль мяча. Всего этого мы и ждали от «Металлурга», но противопоставить ничего не смогли. Класс есть класс, тут ничего не доделаешь.

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#"Металлург" #футбол

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