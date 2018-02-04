Общество

вчера, 17:19

Липецких омоновцев проводили на Северный Кавказ

21 2018
#ОМОН #Росгвардия
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Липецких омоновцев проводили на Северный Кавказ

А другие сотрудники, наоборот, вернулись из служебной командировки.

Как сообщает официальный сайт 1-го Липецкого благочиния, священник Илия Азарин совершил молебен перед отправкой офицеров и бойцов липецкого ОМОН «Легион» на Северный Кавказ.

Очередной отряд ОМОН «Легион» Управления Росгвардии по Липецкой области отправился в Северо-Кавказский регион для выполнения своего служебного долга.

Накануне отъезда на плацу базы ОМОН состоялось торжественное мероприятие, участниками которого стали начальник Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Александр Овсянников, командир ОМОН «Легион» полковник Геннадий Беликов, ветераны, сотрудники подразделения и родственники командируемых военнослужащих.

Руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, настоятель воинского храма иконы Божией Матери «Благодатное Небо» иерей Илия Азарин совершил молебен перед ратным служением.

По завершении молебного пения отец Илия пожелал военнослужащим, отбывающим в командировку, добросовестного исполнения своего служебного долга и благополучного возвращения на Родину.

При этом другие сотрудники отряда "Легион", наоборот, вернулись из служебной командировки. Как сообщает сегодня официальный сайт Росгвардии, встречали спецназовцев начальник штаба Управления Росгвардии по Липецкой области полковник Дмитрий Киреев, командир ОМОНа полковник Геннадий Беликов, сослуживцы, родные и близкие.

Командир отряда поблагодарил сотрудников за образцовую службу, высокий профессионализм и ответственность.

«За период командировки сотрудники Росгвардии показали высокий уровень подготовки, слаженности и дисциплины. Благодаря сплоченности и взаимовыручке были выполнены все поставленные задачи», - сказал полковник Геннадий Беликов.

Завершилось мероприятие вручением ведомственных наград и почетных грамот отличившимся сотрудникам спецподразделения.

Фото http://blagochinie48.ru/index.php/sobytiya/5220-omon, http://rosgvard.ru/ru/news/article/sotrudniki-lipeckogo-omona-legion-rosgvardii-vernulis-iz-sluzhebn...
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21 2018
#ОМОН #Росгвардия
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Комментарии (21)

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бабушка

25 минут назад
УДАЧИ, ПАРНИ ! ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ВСЕ !!!
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всё тут ясно

59 минут назад
Не надо, Если едут на Кавказ на войну, значит будут воевать в Чечне.
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Не надо

вчера, 23:24
Не понял зачем наши люди едут в северный Кавказ в военной форме? Что еще там делать?
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собчак

вчера, 22:07
в центре стоит с таким пузом что на него можно кружку пива ставить и воблу .... как он нормы сдает по бегу и подтягиванию ?
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боже царя храни

вчера, 22:00
завалим гопоту и делов )
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боже царя храни

вчера, 21:58
этому городу нужен Шериф и огнестрел у гражанских и там посмотрим кто из вас доживет до рассвета
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боже царя храни

вчера, 21:56
тоже мне рыцари круглого стола ...гопников кругом хоть жопой ешь
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Сенсей

вчера, 21:40
Очередное мясо царя
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Вий

вчера, 20:25
И этим поп сказал по видимости : не убий , ударившему тебя по левой щеке подставь правую......
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Алексей

вчера, 20:18
Киреев полковник? Дрищь мелкий, его чморили в полку все кому не лень!!!
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