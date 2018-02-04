В столкновении иномарок на улице Вопопьянова пострадала женщина-водитель

Машину липчанки выбросило на обочину.

В Липецке на улице Водопьянова столкнулись автомобили "Шероле" и "Дэу".



Столкновение произошло, когда "Шевроле" выезжал на Водопьянова с боковой дороги. Удар пришелся в заднюю часть автомобиля, после чего "Шевроле" выбросило на обочину.



В аварии пострадала женщина, сидевшая за рулем американской машины.

