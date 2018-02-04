Происшествия
вчера, 15:04
В столкновении иномарок на улице Вопопьянова пострадала женщина-водитель
Машину липчанки выбросило на обочину.
В Липецке на улице Водопьянова столкнулись автомобили "Шероле" и "Дэу".
Столкновение произошло, когда "Шевроле" выезжал на Водопьянова с боковой дороги. Удар пришелся в заднюю часть автомобиля, после чего "Шевроле" выбросило на обочину.
В аварии пострадала женщина, сидевшая за рулем американской машины.
Столкновение произошло, когда "Шевроле" выезжал на Водопьянова с боковой дороги. Удар пришелся в заднюю часть автомобиля, после чего "Шевроле" выбросило на обочину.
В аварии пострадала женщина, сидевшая за рулем американской машины.
Комментарии (36)
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02.02.2018 13:38Происшествия
Вопопьянова
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