Происшествия

вчера, 15:04

В столкновении иномарок на улице Вопопьянова пострадала женщина-водитель

36 4613
#авария #ДТП
5
В столкновении иномарок на улице Вопопьянова пострадала женщина-водитель

Машину липчанки выбросило на обочину.

В Липецке на улице Водопьянова столкнулись автомобили "Шероле" и "Дэу".

Столкновение произошло, когда "Шевроле" выезжал на Водопьянова с боковой дороги. Удар пришелся в заднюю часть автомобиля, после чего "Шевроле" выбросило на обочину.

В аварии пострадала женщина, сидевшая за рулем американской машины.
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36 4613
#авария #ДТП
5

Комментарии (36)

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Вопопьянова

1 минуту назад
в названии, пипец. А чё не жопопьянова. Кули, фамилия генерала, +- половина букв мимо!!!!!!!
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666

вчера, 21:40
Зачет газелисту!!!
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вандал

вчера, 21:38
газелист, Только так и надо.
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газелист

вчера, 21:32
Я работаю на старой Газели, и каждый день таких задеваю и буду продолжать "учить" таких куриц и дятлов
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Валентина

вчера, 20:18
Ы, Вы еще задроты конченные.
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Ы

вчера, 20:11
Приклад , мы дырявые троли выучили одно и тоже и пишем, мы только пакупаем русские телефоны пишем с русских ноутбуков и одеваем русскую одежду" но зато мы патриоты и ездием на хачевазах и обсераем всех кто купил себе нормальный авто а не металлолом мы же патриоты! Клоунны мы.
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Викусик

вчера, 20:05
Как всегда дебил с яйцами отличился.
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Вопопьянова?????

вчера, 19:57
да что ж вы так фамилии коверкаете!!!!!
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Врач

вчера, 19:37
Я мухосранский даун считающий, что всё вокруг гавно, впрочем как и я сам!
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GlyKe

вчера, 19:34
Врач, на ... ходит обычно твоя мамка, чтобы ты смог выплатить кредит за твою "иномарку", а то придут коллекторы и натянут твою толстую попку на кукан
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