Общество
вчера, 13:32
Елец присоединился к акции в поддержку олимпийцев
19 1334
На центральную площадь Ельца пришли спортсмены, молодежь города.
В разных регионах России сегодня, 3 февраля, проходят акции в поддержку нашей олимпийской сборной.
Как сообщил председатель комитета по делам молодежи администрации городского округа город Елец Владимир Хабибуллин, город Воинской славы Елец не стал исключением.
На центральную площадь пришли спортсмены, молодежь города, представители общественных организаций и объединений, а также неравнодушные горожане.
Все собравшиеся отметили, что возмущены недопуском до участия в Олимпиаде-2018 лучших российских спортсменов без всяких причин.
Фото https://m.vk.com/id124107294
Как сообщил председатель комитета по делам молодежи администрации городского округа город Елец Владимир Хабибуллин, город Воинской славы Елец не стал исключением.
На центральную площадь пришли спортсмены, молодежь города, представители общественных организаций и объединений, а также неравнодушные горожане.
Все собравшиеся отметили, что возмущены недопуском до участия в Олимпиаде-2018 лучших российских спортсменов без всяких причин.
Фото https://m.vk.com/id124107294
19 1334
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Елец, от вас не ожидал, честно
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