Общество

вчера, 13:32

Елец присоединился к акции в поддержку олимпийцев

19 1334
#Елец #Олимпиада
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Елец присоединился к акции в поддержку олимпийцев

На центральную площадь Ельца пришли спортсмены, молодежь города.

В разных регионах России сегодня, 3 февраля, проходят акции в поддержку нашей олимпийской сборной.

Как сообщил председатель комитета по делам молодежи администрации городского округа город Елец Владимир Хабибуллин, город Воинской славы Елец не стал исключением.

На центральную площадь пришли спортсмены, молодежь города, представители общественных организаций и объединений, а также неравнодушные горожане.

Все собравшиеся отметили, что возмущены недопуском до участия в Олимпиаде-2018 лучших российских спортсменов без всяких причин.

Фото https://m.vk.com/id124107294
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#Елец #Олимпиада
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Комментарии (19)

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чаки

вчера, 23:14
Ребята хватит облизывать подошву другим. Думайте своей головой, ищите лучшей жизни боритесь за себя. Об вас просто вытирают ноги и будущего нет.
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Елец, от вас не ожидал, честно

вчера, 22:38
Парню соседскому в армию скоро, готовится упорно, ну чтоб там среди лучших быть. А придет время, ведь неважно под каким флагом воевать, главное - чтоб не пропала даром упорная подготовка, столько сил ведь вложено! Ну а если за отличную службу награду дадут, тоже ведь неважно, какого государства будет награда, главное - что не пропала даром упорная подготовка, столько сил ведь вложено! Что не так, один в один логика! Так почему от соседского парня мы ждем верной службы своей стране, дескать, солдат должен защищать свою родину под её флагом, ведь он дал присягу. Тогда В ЧЁМ мы поддерживаем спортсменов, которые забыли честь, достоинство и просто рвутся туда, где их примут, но только для того, чтоб через них ещё раз заставить всех нас постоянно испытывать унижение и терпеть наглое глумление «партнеров». Хотя о чём это я, ведь главное - чтоб не пропала даром упорная подготовка, столько сил ведь вложено! Вы это парню соседскому перед присягой объясните…
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СССР

вчера, 22:23
USA, ЮСА это пи-д-оры
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гость

вчера, 22:16
Правильные Ельчане, а что вы терпите мразь соковую, он позор Ельца.
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Народ

вчера, 21:35
У каждого своя судьба! И кто во власти и кто в мусорке! Каждому своё.
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USA

вчера, 20:31
А тем временем в Сирии повстанцы сбили российский самолет Су-25 ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=4QhZWC79cls﻿ А путин сказал, что уже всё! путин сказал, что террористов в Сирии победили, а российская армия ушла оттуда! Это путин соврал что-ли?﻿
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Мари Говори

вчера, 20:27
Лучше расслабьтесь https://www.youtube.com/watch?v=uoCLHGNKVSg
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Липчанин

вчера, 20:23
Елецкие ДЕБИЛЫ.
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Липчанин.

вчера, 20:20
В Ельце поменьше даунов чем в Липецке старый цевилизованый город.
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Флагшток

вчера, 19:12
на последнем фото мы рваножопое мгеровскоe nuдорье - пособники фашистов!
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