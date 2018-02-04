Общество

вчера, 13:25

Около 4 тысяч липчан вышли поддержать российских спортсменов

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#митинг #Олимпиада
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Около 4 тысяч липчан вышли поддержать российских спортсменов

«Олимпийскому движению в России быть!», «Мы верим в наших спортсменов на Одимпиаде-2018!» С такими лозунгами около 4 тысяч липчан вышли на митинг в поддержку российских спортсменов, который состоялся на площади Петра Великого. Здесь собрались люди самых разных профессий, студенты, школьники, представители общественных объединений, а также действующие спортсмены города и региона.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, с приветственным словом к собравшимся обратилась участница летних Олимпийских игр в Лондоне, мастер спорта международного класса Вера Собетова.

- Мы, спортсмены, каждый день, не взирая ни на что, идем к своей мечте, и когда ее у нас несправедливо отнимают – это трагедия. Я очень надеюсь, что беззаконие в отношении наших коллег закончится, и мы увидим на международных соревнованиях наших чистых и жадных на победу спортсменов. Хочу поблагодарить каждого, кто сегодня пришел их поддержать, для них это очень важно.

Сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Родионова пожелала олимпийцам достойных побед.

- Спорт – это несгибаемый сильный характер, огромное чувство патриотизма и любви к Родине, это то, что демонстрируют сейчас наши олимпийцы. Им предстоит выступать в сложнейших условиях, под пристальным вниманием со стороны прессы и контролирующих органов. Но мы верим в них и желаем самых искренних и честных побед.

Кульминацией стал танцевальный флеш-моб в поддержку российских спортсменов, к которому присоединились все участники митинга.

Для приверженцев здорового образа жизни и всех желающих спортивные учреждения города организовали веселые эстафеты «Навстречу Олимпизму!», «Меткий хоккеист», «Зимний лабиринт», «Фристайл».

фото пресс-службы администрации Липецка.
79 2196
#митинг #Олимпиада
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Комментарии (79)

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Антисоветчик

вчера, 22:55
Жорж Ик, жизнь одна. Я не Данко, что бы потратить её на то, "что бы вывести людей из темноты". Да и если вы помните это произведение, то там написано, что люди сделали с сердем героя. Поэтому мы приспособимся к любой власти. Если уж станет невмоготу, то скорее всего уедем. "Война это удел молодых". Вот пусть они и воюют. А эта власть ещё долго продержится, Брежнев впал в маразм уже на излёте своей жизни, но я ещё помню Чернено, тот вообще правил из больничной палаты. Так что ждём очередного витка. Главное не оказатся в одном государстве с Москвой. Мы её не прокормим.
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Жорж Ик

вчера, 22:46
Мне уже за 50, и я верю, что эта людоедская власть долго не прдержится. Сколько можно уже издеваться над народом и страной! Слава Богу нынешние школьники все понимают! Печально, что большая часть населения зомбирована или ассоциирована сэтой властью!
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Антисоветчик

вчера, 22:44
Опасная аналогия, а что такое присяга. Просто слова. Они ничего не значат. Вот в России есть депутут госдумы, вернее депутатша, она приносила присягу другой стране, но ... Кстати, в Крыму много российских военоначальников, да и вообще военнослужащих, ранее приносивших присягу другой стране. И ничего, им нигде не йокается. У нас кстати есть и президент другой страны, не знаю сменил он гражданство? Так что солдат, хорошо обученный и принявший присягу, в любой момент может поменять её и будет отличным солдатом НАТО. А вы учите их.... Хорошо учите.
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Опасная аналогия

вчера, 22:31
Парню соседскому в армию скоро, готовится упорно, ну чтоб там среди лучших быть. А придет время, ведь неважно под каким флагом воевать, главное - чтоб не пропала даром упорная подготовка, столько сил ведь вложено! Ну а если за отличную службу награду дадут, тоже ведь неважно, какого государства будет награда, главное - что не пропала даром упорная подготовка, столько сил ведь вложено! Что не так, один в один логика! Так почему от соседского парня мы ждем верной службы своей стране, дескать, солдат должен защищать свою родину под её флагом, ведь он дал присягу. Тогда В ЧЁМ мы поддерживаем спортсменов, которые забыли честь, достоинство и просто рвутся туда, где их примут, но только для того, чтоб через них ещё раз заставить всех нас постоянно испытывать унижение и терпеть наглое глумление «партнеров». Хотя о чём это я, ведь главное - чтоб не пропала даром упорная подготовка, столько сил ведь вложено! Вы это парню соседскому перед присягой объясните…
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Антисоветчик

вчера, 22:23
Жорж Ик, это решать молодым. Тем кому за 40, всё равно, они понимют, что умрут при нынешней власти. А вот молодым надо думать, как вы будете жить дальше. Что делать с Крымом, Украиной и Сирией. Дерзайте, эта страна в будущем будет принадлежать вам. А то что, ещё 6 лет маразма, вы еэто преувеличиваете, не 6, а ещё лет 20.
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Жорж Ик

вчера, 22:17
Много здесь критики, где вы были 28-го во время акции Навального? Ещё 6 лет маразма! На весь город не больше 50 Чел! Надежда только на молодежь!
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Антисоветчик

вчера, 22:08
боб, да я и сочинскую олимпиаду не смотрел. Снача в лес поехали на охоту, потом на рыбалку. Потом банька, и тут выяснилось, что олимпиада закончилась. А мы отпуск специально брали.... В общем мы не сильно расстроились. Так что и эту олимпиаду мы пропустим, не хочу быть сливным бачком для поставщиков рекламы.
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Липчанка

вчера, 21:59
До-о-ожили, уже штаны из триколора стали шить! Позорище! Чему детей учим?!
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Гость

вчера, 21:54
ВРАНЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ.......НАСЕЛЕНИЕ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ТАКИХ ОЛИМПИЙЦЕВ И СПОРТСМЕНОВ ДАВНО ОПУСТИВШИХСЯ НИЖЕ ПЛИНУСА ВМЕСТЕ С МУТКО.....ПОЗОР НА ВАШИ ГОЛОВЫ * .....И НА СМИ ИСПОЛНЯЮЩИЕ ВОЛЮ ЭТОЙ ОПГ ВО ВЛАСТИ.....ГОСПОДИ ПРИЗОВИ ИХ К ОТВЕТУ!!!!!!!!°
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Гость

вчера, 21:51
КТОЖ ВАС СОГНАЛ ТО НА ЭТУ ПЛОЩАДЬ????????? СТАДО
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