Около 4 тысяч липчан вышли поддержать российских спортсменов

«Олимпийскому движению в России быть!», «Мы верим в наших спортсменов на Одимпиаде-2018!» С такими лозунгами около 4 тысяч липчан вышли на митинг в поддержку российских спортсменов, который состоялся на площади Петра Великого. Здесь собрались люди самых разных профессий, студенты, школьники, представители общественных объединений, а также действующие спортсмены города и региона.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, с приветственным словом к собравшимся обратилась участница летних Олимпийских игр в Лондоне, мастер спорта международного класса Вера Собетова.



- Мы, спортсмены, каждый день, не взирая ни на что, идем к своей мечте, и когда ее у нас несправедливо отнимают – это трагедия. Я очень надеюсь, что беззаконие в отношении наших коллег закончится, и мы увидим на международных соревнованиях наших чистых и жадных на победу спортсменов. Хочу поблагодарить каждого, кто сегодня пришел их поддержать, для них это очень важно.



Сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Родионова пожелала олимпийцам достойных побед.



- Спорт – это несгибаемый сильный характер, огромное чувство патриотизма и любви к Родине, это то, что демонстрируют сейчас наши олимпийцы. Им предстоит выступать в сложнейших условиях, под пристальным вниманием со стороны прессы и контролирующих органов. Но мы верим в них и желаем самых искренних и честных побед.



Кульминацией стал танцевальный флеш-моб в поддержку российских спортсменов, к которому присоединились все участники митинга.



Для приверженцев здорового образа жизни и всех желающих спортивные учреждения города организовали веселые эстафеты «Навстречу Олимпизму!», «Меткий хоккеист», «Зимний лабиринт», «Фристайл».



фото пресс-службы администрации Липецка .

