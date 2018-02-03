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14 минут назад

Под Новосибирском двое детей утонули в ремонтной яме

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#Новосибирск #яма #ремонт
Под Новосибирском двое детей утонули в ремонтной яме

Следователи в Коченевском районе Новосибирской области возбудили уголовное дело после того, как двое братьев в возрасте 6 и 11 лет утонули в яме, вырытой для ремонта водопровода. Об этом сообщает в пятницу Следственное управление СК России по Новосибирской области.

В рабочем поселке Колывань (Новосибирская область) двое малолетних братьев утонули в яме, вырытой коммунальными службами для ремонта водопровода. Погибшим было 6 и 11 лет.

По данным следствия, в течение дня 2 февраля в рабочем поселке проводились ремонтные работы по устранению неполадок водопровода. Яма глубиной более двух метров в течение дня заполнилась водой из прорванной трубы.

После завершения работ коммунальные службы покинули место прорыва, но яму не засыпали и не поставили возле нее ограждение, - сообщает следственное управление СК России по Новосибирской области.

Вечером в яму упали проходившие мимо дети. Самостоятельно выбраться они не смогли и утонули, - уточняет ТАСС.

Уголовное дело квалифицировано по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», Максимальное наказание по статье — семь лет тюрьмы.
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#Новосибирск #яма #ремонт

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