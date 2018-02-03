В России

16 минут назад

Во Владивостоке паром из КНДР подал сигнал бедствия‍

37
#Владивосток #КНДР #сигнал бедствия
Во Владивостоке паром из КНДР подал сигнал бедствия‍

Во Владивостоке паром ManGyongBong, который перевозит грузы между северокорейским портом Раджин и Владивостоком, подал сигнал бедствия из-за отсутствия топлива на борту судна.

К северокорейскому парому ManGyongBong, который в субботу во Владивостоке подал сигнал бедствия, подходит танкер с топливом, - сообщил "Интерфаксу" гендиректор российской компании-оператора "ИнвестСтройТрест" Владимир Баранов.

"Танкер подходит, бункеровку проведут на рейде. Пока паром ManGyongBong останется у острова Скрыплева, порт (судно) не принимает. В понедельник буду решать вопрос о доставке продуктов экипажу", - сказал Баранов.

Со своей стороны представитель Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю сообщил агентству, что паром прошел процедуру пограничного оформления.

Капитан перевозящего грузы между северокорейским Раджином и Владивостоком парома утром 3 февраля подал сигнал бедствия из-за отсутствия топлива на борту.

По словам Баранова, северокорейское судно не смогло зайти в порт, так как на его борту, возможно, находится санкционный груз. Он сообщил, что паром ManGyongBong перевозит транзитный груз - корма для животных. В декабре два контейнера с аналогичным грузом доставили без проблем.

Ранее Баранов сообщил, что на пароме заканчивалось топливо и продукты. На борту находятся 34 члена экипажа, все граждане КНДР.

Судно поставили за пределами акватории порта, в заливе Петра Великого, недалеко от острова Скрыплева.
37
#Владивосток #КНДР #сигнал бедствия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Под Новосибирском двое детей утонули в ремонтной яме
#Новосибирск #яма #ремонт
Под Новосибирском двое детей утонули в ремонтной яме

12 минут назад

В России
В Москве из-за пожара в клинике эвакуировали 130 человек‍
#Москва #пожар #клиника
В Москве из-за пожара в клинике эвакуировали 130 человек‍

18 минут назад

В России
В столичном метро погибла девушка
#Метро #гибель
В столичном метро погибла девушка

20 минут назад

В России
Бывший завод Порошенко перешел в российскую собственность‍
#Порошенко #завод #Россия
1
Бывший завод Порошенко перешел в российскую собственность‍

вчера, 16:29

В России
Ульяновским курсантам объявлен выговор за скандальное видео
#Ульяновские курсанты #видео #выговор
Ульяновским курсантам объявлен выговор за скандальное видео

вчера, 16:23

В России
Песков извинился перед ЦИК за агитацию в поддержку Путина‍
#Песков #Путин #агитация
Песков извинился перед ЦИК за агитацию в поддержку Путина‍

вчера, 16:14

В России